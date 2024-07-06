張鈞甯3度合作導演男友 新作《默殺》票房有望破50億

張鈞甯出演由導演男友柯汶利執導的懸疑電影《默殺》。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星張鈞甯去年認愛馬來西亞導演柯汶利，近日張鈞甯出演由柯汶利執導的懸疑電影《默殺》，在中國上映3天就破1.5億人民幣（約新台幣6.7億元），專業網站預估總票房可突破11億人民幣（約新台幣50億元），前景看好。

電影《默殺》主要關注校園霸凌問題，總票房有望突破50億。（翻攝自微博）

張鈞甯從網劇《唐人街探案》、《女心理師》到如今的《默殺》，與柯汶利已經是3度合作。《默殺》主要關注校園霸凌問題，雖在中國沒分級，但預告註明「建議未成年觀眾謹慎選擇觀看」，反倒激起觀眾想看的慾望。

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張鈞甯從《唐人街探案》、《女心理師》到《默殺》，與柯汶利已經是3度合作。（翻攝自微博）

據悉，《默殺》已於2017年殺青，怎料因去年男主角黃健瑋捲MeToo疑雲，導致該片無法在台灣及中國上映，不過如今新拍的版本儼然已成中國「暑假第一爆」的電影。

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