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娛樂 電視

小炳消失2年驚爆「從戒毒村回來」 直呼：我總算救回來了

大炳（右）和小炳兄弟倆過去曾一起闖蕩演藝圈。（本報資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈知名兄弟檔大炳、小炳當年以模仿多位知名政治人物爆紅，但大炳2012年因感染真菌引發急性肺炎病逝後，小炳深受打擊、一蹶不振，甚至染上喝酒的陋習，最嚴重時一天要喝兩瓶高粱酒，已是酒精中毒狀態。昨（5）日他在臉書分享自己消失快要兩年，原來是去戒毒村戒治酒精成癮，談到這段由死到生的經歷，他直呼：「我回來了，要寫成書告訴大家這一切。」

面對哥哥過世的悲傷失落反應，小炳無法走出喪慟，開始用喝酒來放鬆，麻醉自己，結果越喝越大。身旁的友人見他大量飲酒傷害身體健康，強烈建議他去戒毒村，否則可能會提早離開這個世界，於是他下定決心面對自己的錯誤，如今，他煥然一新，迎向新人生，他感謝身旁家人朋友一路陪伴，小炳喜悅直呼：「我總算救回來了」。

小炳透過自身經歷，想告訴面臨相同處境的人，「千萬不要害怕發生在自己生命當中，無法解決的事情」，不要試圖逃避自己應承擔的責任。而他在戒毒期間寫了500多首歌曲、2本小說、1本漫畫、2本音樂劇劇本，他也期待若有機會，可以分享給大家。

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