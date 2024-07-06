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娛樂 最新消息

蘿拉前房東憶她「1高風險行為」！驚覺出事早有徵兆

蔡阿嘎遭元老級員工蘿拉（右）背叛，以AB合約詐領上千萬。（翻攝自YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR蔡阿嘎遭元老級員工背叛，以AB合約詐領上千萬，該話題在社群引起熱議。有名網友自稱大約3、4年前蘿拉曾與她的丈夫租房，當時蘿拉還大方寄給她數箱嬰兒用品，並說那都是蔡阿嘎收到的公關品，當時網友覺得她人非常好，還給了她「豪爽姐」的綽號，不過如今她回想蘿拉的1行為，才驚覺會出事其實早有徵兆。

網友表示，當時蘿拉得知她女兒和蔡桃貴的生日只差9天，便大方送上數箱嬰兒用品，當時網友還回送蔡阿嘎工作室全部人下午茶。至於蔡阿嘎到蘿拉家開箱出一堆名牌包的影片她也有看，當初只覺得能買這麼多名牌包一定薪水很高，不過網友的金融界朋友卻說，喜歡買與自己所得不匹配的名牌包者「其實風險都很高，除非原本家境就很富裕，不然一旦有了買名牌習慣，或者瞬間買了很多奢侈品，通常出事率都很高。

該貼文掀起議論，有人質疑其房東身分，也有人表示支持該言論，對此，網友也強調不是在檢討受害者，而是要把一件壞事變好事，從中學習才算是有所收穫。

由 @aprilsing_0915 發佈
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