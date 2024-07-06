江坤俊爆偷吃又涉性騷！TVBS主播鄭凱云「證實受害洩心聲」

江坤俊（左）再爆出涉及性騷擾TVBS主播、節目《健康2.0》主持人鄭凱云。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊身兼作家、主持人、網紅等身分，給人專業又顧家的正面形象，如今爆出婚內出軌護理師、涉及性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云。除了TVBS做出回應證實外，鄭凱云今（6日）凌晨也發聲透露心緒。

江坤俊日前遭爆料婚內偷吃護理師，再爆出多年前作為《健康2.0》固定來賓時，就曾多次對主持人鄭凱云發送曖昧訊息及進行言語、肢體騷擾。不過，鄭凱云多次向江坤俊警告卻無效，轉而向電視台高層反應，台內高層完全知情，此後鄭凱云不願再與人品有問題的人合作。

請繼續往下閱讀...

對此，除了TVBS發聲明證實之外，鄭凱云也證實確有此事，但她不願意受訪，也不想再重提相關細節，僅在臉書吐露心緒：「感謝大家雪片般的關心，收到滿滿的愛與溫暖！」她透露自己正帶孩子渡假中，並願上天眷顧每一個善良、正直、認真的人。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法