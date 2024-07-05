劉德華回來了！攻蛋倒數全新巡演起跑 巨龍滿場飛

劉德華下半年將在台灣開唱。（台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王「華仔」劉德華啟動全新巡演，「今天...is the Day」演唱會首站在上海梅賽德斯奔馳文化中心登場，華仔以演唱會主題曲《今天》為演出揭開序幕，令滿場觀眾感到熱血沸騰。

香港天王劉德華。（台灣映藝提供）

今（5）晚7點演唱會準時開場，舞台上強勁燈光配合音樂節奏亮起，超巨大的螢幕宣布演唱會正式開始，升降台緩緩升起後，身穿藍色開場服的華仔，在舞群的簇擁之下隆重登場，嗨喊：「上海我回來了」，現場歡呼聲此起彼落。

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劉德華今晚舉辦全新巡演。（台灣映藝提供）

華仔接著帶來《可不可以》、《情感的禁區》、《天意》、《如果妳是我的傳說》等歌曲，舞台上轉換不同場景，搭配燈光音效，還有奪目亮相的神獸、飛龍藝術裝置結合，超強氣勢震撼全場。

劉德華啟動「今天...is the Day」巡演。（台灣映藝提供）

華仔這套全新巡演下半年將在台灣登場，將從10月31日至11月3日，連續在台北小巨蛋嗨唱4天，刷新他在小巨蛋的開唱紀錄，勢必掀起歌迷的搶票大戰。

相隔多年劉德華舉行演唱會，歌迷反應非常熱烈。（台灣映藝提供）

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