800人偏偏選這張！金秀賢簽名「與金智媛婚紗照」 CP粉要嗑到了

金秀賢簽名「金秀賢、金智媛」的婚紗照。（記者廖俐惠攝、翻攝自Theqoo）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕千呼萬喚！9年沒來台灣的韓星金秀賢，今天（5日）抵達桃園機場吸引800名粉絲到場朝聖，他一現身桃園機場立刻掀起震耳欲聾的尖叫聲，簡直要掀翻第二航廈的屋頂。

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金秀賢今天可說是相當寵粉，突然暴衝收下粉絲的禮物以及卡片，其中一名幸運粉絲是穿紫色衣服的妹妹，她向金秀賢遞出金秀賢、金智媛在《淚之女王》中的結婚照，而這張照片是只在OST專輯裡才看得到，金秀賢接下並簽名，想必讓不少喜歡「雙金夫婦」的CP粉都會直呼「嗑到了」；一旁的粉絲則是送上畫有金秀賢的自製禮物，這兩位粉絲堪稱今天最幸運。

韓星金秀賢抵台。（記者朱沛雄攝）

金秀賢今年以韓劇《淚之女王》將事業再推上新巔峰，IG追蹤人數突破2000萬，出道17年人氣屹立不搖。明天晚間6點他將在林口體育館舉行粉絲見面會，5000張門票秒殺，甚至還加開座位，可見他在台灣的超強魅力。

面面俱到的金秀賢，特別以360度轉圈的方式向四周以及二樓的粉絲揮手，更盡量靠粉絲近一點，一一點頭、揮手打招呼，還做出手勢要粉絲冷靜；面對媒體要求比愛心，金秀賢也願意配合，且不停鞠躬問好，全程都沒有一絲不耐的表情，禮數做很足。

韓星金秀賢抵台。（記者朱沛雄攝）

此次來台，金秀賢開放粉絲接機，有台粉一大早6點就來等候，甚至自製「金秀賢競選小物」，包括背心、衛生紙及旗幟等等，相當具有創意。一名31歲的台南女粉絲透露，自己喜歡金秀賢10年，從《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》就是金秀賢的粉絲，大讚金秀賢演技好且又高又帥，一大早就來卡位，並大喊「這次不來的話，我會後悔的」！

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