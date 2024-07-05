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娛樂 最新消息

（影音）金秀賢抵台800人接機！突暴衝收粉絲卡片 警察保鑣全急了

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星金秀賢明天（6日）將在林口體育館舉行粉絲見面會，他今天（5日）提早抵台備戰，並開放粉絲在桃園機場第二航廈接機，現場湧入超過800名粉絲接機，金秀賢一現身立刻爆出驚人尖叫聲，震耳欲聾簡直要掀翻桃園機場，他360度轉圈、面面俱到，不放過與每位粉絲打招呼的機會。

韓星金秀賢抵台。（記者朱沛雄攝）

韓星金秀賢抵台。（記者朱沛雄攝）

金秀賢在晚間6點43分現身大廳，停留約150秒，原定金秀賢要站在定點與粉絲打招呼，沒想到他突然暴衝到粉絲面前收下卡片並簽名，嚇得保鑣、警察全上前，而粉絲也因為太過激動，差點推倒紅龍。金秀賢再度回到定點後，又往另一邊一一與粉絲點頭、揮手打招呼，還做出手勢要粉絲冷靜往後。面對媒體要求比愛心，金秀賢也大方用手比出愛心，且不停鞠躬問好，相當有禮貌。

金秀賢比出愛心，配合度超高。（記者廖俐惠攝）

韓星金秀賢抵台。（記者朱沛雄攝）

金秀賢今年以韓劇《淚之女王》將事業再推上新巔峰，IG追蹤人數突破2000萬，出道17年人氣屹立不搖。明天晚間6點他將在林口體育館舉行粉絲見面會，5000張門票秒殺，甚至還加開座位，可見他在台灣的超強魅力。

韓星金秀賢抵台，粉絲接機。（記者朱沛雄攝）

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