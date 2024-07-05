中國網美警花玩真大！發文充滿性暗示 自爆「無罩執勤」結果悲劇

中國網美警花「雲警官」風格大膽。（翻攝自社群Ｘ）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國性觀念何時變得這麼開放？先前才有一名女道士「栗子雲遊」創建社群X帳號，放出無碼雪乳照，還邀約師傅砌磋房中術，沒想到，現在連中國女警都脫了！暱稱「雲警官」的女網友，穿著中國警察制服自拍，還曬出大量的大尺度辣照，配上大膽的文案內容，掀起廣大討論。

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一名中國女網友以「雲警官」為名活躍在社群Ｘ，每篇發文都充滿性暗示，其中一篇，寫下：「白天，我是維護城市安全的制服警察，嚴謹冷靜，守護一方平安。夜晚，我褪下制服，化身大膽性感的反差裸女，自信展現內心的自由與熱情。」先前她也曾發文自曝出門忘記穿內衣，「自由自在慣了，結果悲劇了，總感覺別人在盯著。」

「雲警官」每篇發文都充滿性暗示。（翻攝自社群Ｘ）

目前無法證實該名「雲警官」，是否真的為一名中國警察，若實際上不是卻又身穿制服招搖撞騙，則違反了《人民警察法》，恐將面臨拘留15天以下或警告的處罰，可併處違法所得5倍以下罰款。

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