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娛樂 亞洲

中國正妹道士曬無碼雪乳喊「性愛能定氣」 還邀師兄切磋

中國正妹道士露出美乳翹臀。（翻攝自社群X@jene_della50515）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年短影音市場日益激烈，有部分人靠拍攝低俗片段，在網上博取流量賺錢。近期中國出現一名女道士「栗子雲遊」，在社群平台X放出乳翹臀照，還大膽直言性愛能帶來「定氣、安心、和志」，更喊話要和師兄們切磋。

X帳號「栗子雲遊」目前有2萬人追蹤，日前她PO出一張將道袍下拉露出美乳，手上則拿著一本《正一經》的照片，她還喊話希望大家，不要覺得露出乳房就是色情，「要知道正一教也是有房中術的，要講究陰陽相合，而最後性愛帶給我們的也是定氣、安心、和志。」

該名正妹道士貼出背部裸照。（翻攝自社群X@jene_della50515）

她的大膽行徑，遭到其他道士們的批評，雖然她口頭答應未來會謹言慎行，但後續她又分享一張江道袍下拉到臀部，露出美麗背影的照片，她表示「道觀雖破舊，但只是外在。裡面的人很新，也只想享受不著寸縷、沒有束縛的清淨。」文謅謅的文字反而不是重點，大家都將目光放在她的火辣身材及雪白肌膚。

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