「女王」金智媛將辦粉絲見面會 新莊場館Zepp New Taipei先開箱

新北市新聞局長張愛晶(左)、經發局副局長盛筱蓉(右)討論可以舉辦女王系列活動。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡/新北報導〕南韓夯劇「淚之女王」中飾演女主角的人氣女星金智媛,7月下旬將在新北市新莊區宏匯廣場內的Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會,在「海仁社長」到訪前,今天先來開箱場館,現場共有2200餘個座位,舞台設備聲光效果絕佳;演出嘉賓休息室寬敞明亮,可以遠眺窗外美景,走廊牆面則掛著一排又一排的名人簽名,一眼望去相當壯觀。

Zepp new Taipei展演空間,相當寬敞。(記者董冠怡攝)

日本索尼(Sony Music)子公司Zepp New Taipei副總監孫豪聰表示,Zepp New Taipei是多功能合一(All in one)的表演場館,室內空間有2245席,在台灣相當少見。藝人到了現場,若無需要追加其他設備,當天就可排練、彩排然後表演,也能當天撤場,非常便利。

Zepp new Taipei展演空間,相當寬敞。(記者董冠怡攝)

孫豪聰說,建物本身採用耐震抗噪的Box in box工法,藝人在演唱時,若台下1000餘人同時跳動,不會影響到建物隔壁、上下樓層的其他空間。

孫豪聰指出,母企在日本北海道、馬來西亞也有場館,每一座都是以經營20年在規劃,不含營運在內,就要斥資10億日幣(約新台幣2.02億元),推廣音樂文化之餘,同時提升自家藝人的表演機會,打造一條龍文化。

宏匯廣場外觀。(記者董冠怡攝)

市府經濟發展局副局長盛筱蓉表示,「招商一條龍」服務截至今年6月底,落實投資281件,其中Zepp New Taipei所在地宏匯廣場(百貨商場)就是成功的例子,媒合一直在找合適場域的索尼音樂,落腳新北。

盛筱蓉說,金智媛7月下旬將於Zepp New Taipei舉行見面會,現場正好有一處空間打造成簡約宮廷風,可以搭配「淚之女王」舉辦女王系列活動,相信一定會很有吸引力。

市府新聞局長張愛晶指出,這幾年新北市在大力推動影視城市的努力之下,越來越多國際大咖團體歌手如YOASOBI來到市內開唱,還有更多國際影視(合作)作品如「青春18x2 通往有你的旅程」選擇在此拍攝取景;目前累計7000多部影視作品,都可見到新北的身影與足跡。

