「女王」金智媛將辦粉絲見面會 新莊場館Zepp New Taipei先開箱

新北市新聞局長張愛晶（左）、經發局副局長盛筱蓉（右）討論可以舉辦女王系列活動。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕南韓夯劇「淚之女王」中飾演女主角的人氣女星金智媛，7月下旬將在新北市新莊區宏匯廣場內的Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，在「海仁社長」到訪前，今天先來開箱場館，現場共有2200餘個座位，舞台設備聲光效果絕佳；演出嘉賓休息室寬敞明亮，可以遠眺窗外美景，走廊牆面則掛著一排又一排的名人簽名，一眼望去相當壯觀。

Zepp new Taipei展演空間，相當寬敞。（記者董冠怡攝）

日本索尼（Sony Music）子公司Zepp New Taipei副總監孫豪聰表示，Zepp New Taipei是多功能合一（All in one）的表演場館，室內空間有2245席，在台灣相當少見。藝人到了現場，若無需要追加其他設備，當天就可排練、彩排然後表演，也能當天撤場，非常便利。

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Zepp new Taipei展演空間，相當寬敞。（記者董冠怡攝）

孫豪聰說，建物本身採用耐震抗噪的Box in box工法，藝人在演唱時，若台下1000餘人同時跳動，不會影響到建物隔壁、上下樓層的其他空間。

孫豪聰指出，母企在日本北海道、馬來西亞也有場館，每一座都是以經營20年在規劃，不含營運在內，就要斥資10億日幣（約新台幣2.02億元），推廣音樂文化之餘，同時提升自家藝人的表演機會，打造一條龍文化。

宏匯廣場外觀。（記者董冠怡攝）

市府經濟發展局副局長盛筱蓉表示，「招商一條龍」服務截至今年6月底，落實投資281件，其中Zepp New Taipei所在地宏匯廣場（百貨商場）就是成功的例子，媒合一直在找合適場域的索尼音樂，落腳新北。

盛筱蓉說，金智媛7月下旬將於Zepp New Taipei舉行見面會，現場正好有一處空間打造成簡約宮廷風，可以搭配「淚之女王」舉辦女王系列活動，相信一定會很有吸引力。

市府新聞局長張愛晶指出，這幾年新北市在大力推動影視城市的努力之下，越來越多國際大咖團體歌手如YOASOBI來到市內開唱，還有更多國際影視（合作）作品如「青春18x2 通往有你的旅程」選擇在此拍攝取景；目前累計7000多部影視作品，都可見到新北的身影與足跡。

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