晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「女王」金智媛將辦粉絲見面會 新莊場館Zepp New Taipei先開箱

新北市新聞局長張愛晶（左）、經發局副局長盛筱蓉（右）討論可以舉辦女王系列活動。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕南韓夯劇「淚之女王」中飾演女主角的人氣女星金智媛，7月下旬將在新北市新莊區宏匯廣場內的Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，在「海仁社長」到訪前，今天先來開箱場館，現場共有2200餘個座位，舞台設備聲光效果絕佳；演出嘉賓休息室寬敞明亮，可以遠眺窗外美景，走廊牆面則掛著一排又一排的名人簽名，一眼望去相當壯觀。

Zepp new Taipei展演空間，相當寬敞。（記者董冠怡攝）

日本索尼（Sony Music）子公司Zepp New Taipei副總監孫豪聰表示，Zepp New Taipei是多功能合一（All in one）的表演場館，室內空間有2245席，在台灣相當少見。藝人到了現場，若無需要追加其他設備，當天就可排練、彩排然後表演，也能當天撤場，非常便利。

Zepp new Taipei展演空間，相當寬敞。（記者董冠怡攝）

孫豪聰說，建物本身採用耐震抗噪的Box in box工法，藝人在演唱時，若台下1000餘人同時跳動，不會影響到建物隔壁、上下樓層的其他空間。

孫豪聰指出，母企在日本北海道、馬來西亞也有場館，每一座都是以經營20年在規劃，不含營運在內，就要斥資10億日幣（約新台幣2.02億元），推廣音樂文化之餘，同時提升自家藝人的表演機會，打造一條龍文化。

宏匯廣場外觀。（記者董冠怡攝）

市府經濟發展局副局長盛筱蓉表示，「招商一條龍」服務截至今年6月底，落實投資281件，其中Zepp New Taipei所在地宏匯廣場（百貨商場）就是成功的例子，媒合一直在找合適場域的索尼音樂，落腳新北。

盛筱蓉說，金智媛7月下旬將於Zepp New Taipei舉行見面會，現場正好有一處空間打造成簡約宮廷風，可以搭配「淚之女王」舉辦女王系列活動，相信一定會很有吸引力。

市府新聞局長張愛晶指出，這幾年新北市在大力推動影視城市的努力之下，越來越多國際大咖團體歌手如YOASOBI來到市內開唱，還有更多國際影視（合作）作品如「青春18x2 通往有你的旅程」選擇在此拍攝取景；目前累計7000多部影視作品，都可見到新北的身影與足跡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中