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娛樂 最新消息

網紅林瑄床戲曝光！力挺「野東西」獻出初體驗

「野東西」推出新歌，人氣網紅林瑄跨刀演出。（茶地影業有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由主唱阿良、吉他手傑克、吉他手賽克、鼓手海尼根組成的搖滾樂團「野東西」，曾以母語專輯《溯》奪下第13屆金音獎最佳搖滾專輯，並入圍當年金曲獎3項大獎，他們時隔3年推出新歌《上帝》回歸歌壇！

「野東西」持續燃燒搖滾音樂魂，新歌《上帝》MV邀來近日開始轉戰演戲的人氣網紅林瑄跨刀演出，配合劇情流露真實情感，林瑄還要挑戰床戲、哭戲，表現獲得稱讚。

「野東西」推出新歌。（茶地影業有限公司提供）

回憶第一次聽到《上帝》，其實是達悟族母語版本，在拍攝MV時才聽到中文版本，林瑄形容：「第一個感受是自己像躺在一片宇宙星空中，很安靜的被黑夜星星包覆著，有一種憂鬱又療癒的感覺，面對自己最脆弱的地方與靈魂共存，讓自己好好打開。」

團員對於MV成品相當滿意，賽克則給予女主角演技盛讚：「林瑄獨自一人扛下所有劇情跟情緒的部分，替MV做了一個完美的平衡，也中和了我們陽氣過重的問題。」

傑克更大膽許願：「很興奮，第一次跳抖音舞，希望下次可以安排吻戲！」海尼根則感謝：「很高興這次能跟活潑可愛的林瑄合作，野東西私底下也是人來瘋類型，有機會跟不同領域的朋友一起嘗試新的合作計劃，光想就覺得好玩。」

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