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娛樂 最新消息

李又汝遇職場性騷！ 她痛哭「媽媽竟只關心薪水」

李又汝在《愛的榮耀》一出場就遇職場性騷。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李又汝加入民視八點檔《愛的榮耀》，飾演蔡佳麟、楊瓊華的女兒，她一出場角色就遇職場性騷擾，這讓她想起國中遭噁男襲胸的往事。

李又汝表示，當時騎腳踏車回家，突然在路上感覺胸口被摸了一下，本以為是認識的人，結果對方騎腳踏車快速的離開，留下在原地還在思考剛剛發生的事情，她坦言當下真的也沒辦法立刻求援助，回到家也不敢跟家人說，「只覺得嚇壞了，怎麼會遇到這種事情。」倘若時間能重來，她一定會站出來捍衛保護自己的身體。

李又汝（左）在《愛的榮耀》一出場就遇職場性騷。（民視提供）

李又汝劇中在職場被性騷擾，回家後媽媽劈頭就問「工作狀況如何」、「有沒有被加薪」、「這樣每個月再多拿一萬元回家」，聽到媽媽這樣說，她當場眼淚就要奪眶而出，但為了後面劇情的鋪陳，只好再努力把眼淚收回去。林又汝覺得角色「林惠潔」太可憐了，竟然遇上如此情勒的媽媽，「很想好好安慰一下林惠潔。」然而這場戲拍完，也有工作人員上前對她說：「聽到這樣一定很想哭吧？妳辛苦了。」讓她再也忍不住情緒，直接在梳化間流淚。

李又汝（左）在《愛的榮耀》遭母親楊瓊華（右）情勒。（民視提供）

楊瓊華（右）在《愛的榮耀》飾演李又汝的媽媽。（民視提供）

李又汝的角色從小就聰明、會唸書，雖然家中經營宮廟跟早餐店，媽媽總認為她只要唸好書就好，所以家事都不用她操心，她最大的目標就是買房賺大錢，給家人過好日子。李又汝表示，為了這一次的演出，特別把居家服穿出來，用了一頭髮捲跟睡衣眼鏡，常常狀態舒服到會被工作人員誤以為還沒梳化好。

李又汝在《愛的榮耀》的造型過於舒適，常被工作人員誤以為還沒梳化好。 （民視提供）

李又汝加入《愛的榮耀》，飾演蔡佳麟、楊瓊華的女兒。（民視提供）

就這次角色的初登場而言，李又汝坦言有一些緊張，一開始收到劇本興奮得難以入眠，一方面是對攝影組的新面孔感到新奇，另一方面是對久未使用的台語感到生疏。她每天都抱著劇本，反覆練習台語才能安心入眠。雖然與蔡佳麟和楊瓊華的合作是首次，但她卻認為與他們的默契如同老友一般，從討論戲劇內容到角色發展，每次都能愉快地討論到忘我。

李又汝加入《愛的榮耀》，飾演蔡佳麟、楊瓊華的女兒。（民視提供）

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