「金曲魔咒」太強了！跟她合作全都得獎 「老娘很強」宣布離開台灣

9m88始終與金曲獎無緣。（翻攝自ＩＧ）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕9m88出道以來入圍過多次金曲獎，無奈卻始終與獎項擦身而過，反而是與她合作的歌手頻頻拿獎，有網友更發現她3年前斷言過自己的「金曲魔咒」，神準程度讓網友嘖嘖稱奇。

有網友在Threads貼出9m88過去上《木曜4超玩》的畫面，當時她感嘆跟自己合作過的人都有得金曲獎，包括ØZI得了最佳新人以及Leo王是華語歌王，「只有我沒得。」還對坤達說：「可能下一個就是你喔。」結果Energy今年真的以《星期五晚上》奪下年度歌曲獎。

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9m88始終與金曲獎無緣。（翻攝自ＩＧ）

9m88後來在IG限時動態坦言，可能幾年前講這句話的時候「真的滿有情緒的」，如今金曲獎雖然還是沒有給她任何一座獎盃，還打趣也可能會先得金馬獎，但是每一首合作的歌曲，都跟對方花了所有力氣，最後更喊話：「自己的音樂也是給最多愛，老娘覺得自己很強，不需要感覺到什麼情緒，平庸之上2025的意義是在思維的。」

最後她更預告要去遊學了，而且經過思考後，發現其實很多人也沒有得過金曲獎，有時候沒得也是一種blessing，「從今天開始魔咒變成魔法了。」

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