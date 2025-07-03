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87歲傳奇歌后驚傳進加護病房 現況曝光

憑藉甜美嗓音唱紅〈Stupid Cupid〉的女歌手康妮法蘭西斯驚傳病倒。（美聯社）憑藉甜美嗓音唱紅〈Stupid Cupid〉的女歌手康妮法蘭西斯驚傳病倒。（美聯社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕憑藉甜美嗓音唱紅〈Stupid Cupid〉的女歌手康妮法蘭西斯（Connie Francis），是橫跨數十年的流行樂壇傳奇歌后，今（3）傳出她病倒消息，且送進加護病房，目前正積極接受治療中。

康妮法蘭西斯在1950年代後期迅速走紅，成為不敗的流行樂壇傳奇人物。（翻攝自X）康妮法蘭西斯在1950年代後期迅速走紅，成為不敗的流行樂壇傳奇人物。（翻攝自X）

87歲傳奇歌后康妮法蘭西斯的經典歌曲包括〈Pretty Little Baby〉、〈Stupid Cupid〉、〈Who’s Sorry Now〉、〈Where the Boys Are〉，皆膾炙人口。她在1950年代後期迅速走紅，成為不敗的流行樂壇傳奇人物，是不少人心中的不敗偶像。

據外媒報導，康妮法蘭西斯住院具體原因並未公開，但她近年飽受骨科相關疾病困擾，不知是否有關，消息一出粉絲也為她憂心。

康妮法蘭西斯長年受骨科問題之苦。（美聯社）康妮法蘭西斯長年受骨科問題之苦。（美聯社）

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