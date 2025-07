87歲傳奇歌后驚傳進加護病房 現況曝光

憑藉甜美嗓音唱紅〈Stupid Cupid〉的女歌手康妮法蘭西斯驚傳病倒。(美聯社)

張宇嫺/核稿編輯

〔記者馮亦寧/綜合報導〕憑藉甜美嗓音唱紅〈Stupid Cupid〉的女歌手康妮法蘭西斯(Connie Francis),是橫跨數十年的流行樂壇傳奇歌后,今(3)傳出她病倒消息,且送進加護病房,目前正積極接受治療中。

康妮法蘭西斯在1950年代後期迅速走紅,成為不敗的流行樂壇傳奇人物。(翻攝自X)

87歲傳奇歌后康妮法蘭西斯的經典歌曲包括〈Pretty Little Baby〉、〈Stupid Cupid〉、〈Who’s Sorry Now〉、〈Where the Boys Are〉,皆膾炙人口。她在1950年代後期迅速走紅,成為不敗的流行樂壇傳奇人物,是不少人心中的不敗偶像。

據外媒報導,康妮法蘭西斯住院具體原因並未公開,但她近年飽受骨科相關疾病困擾,不知是否有關,消息一出粉絲也為她憂心。

康妮法蘭西斯長年受骨科問題之苦。(美聯社)

