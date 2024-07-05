是芭比娃娃吧？IVE張員瑛染金髮 AI級精緻臉蛋有夠美

IVE成員張員瑛有著精緻美顏。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE中的張員瑛（장원영）有著超精緻AI神顏，被堪稱一生下來就是當偶像的料，而近期，她貼出多組新的形象照，可見她染了金髮，成了名副其實的芭比娃娃。

張員瑛染上一頭金髮。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

張員瑛的AI美貌再度升級。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

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張員瑛貼出多張形象照，照片中可見她染上一頭金髮，畫上完美的妝容，精緻的臉蛋展露無遺，一頭金髮造型宛如洋娃娃般。

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張員瑛的貼文吸引破百萬網友按讚朝聖。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

網友認為張員瑛根本是真人版芭比娃娃。（翻攝自Instagram@for_everyoung10）

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網友們看見張員瑛的照片，紛紛留言狂讚：「我的天，張員應完全可以駕馭任何造型。」、「是公主吧？」、「這就是真人芭比娃娃……」貼文更是分別超過161萬和101萬人按讚。

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