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娛樂 電視

江坤俊遭爆性騷營養師、曾追求許藍方 三人皆出面回應了！

爆出桃色糾紛的外科名醫江坤俊，愛家人設一夕崩壞。（翻攝自江坤俊臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕爆出桃色糾紛的外科名醫江坤俊，愛家人設一夕崩壞，即便事後夫妻共同發聲明止血，有關他的昔日醜聞一一被翻出。有媒體爆料，指江坤俊曾在節目上性騷營養師，且不只一次，直到對方警告要公開才收手，謠傳的「受害者」疑似就是營養師許瓊月，她對此也出面做出回應。

美女營養師許瓊月否認曾遭江坤俊性騷。（翻攝自許瓊月臉書）

《三立新聞網》報導，有知情人士爆料江坤俊曾對上節目同場的女營養師，伸出鹹豬手，受害敢怒不敢言，警告再這樣就要公開，江坤俊才因此善罷甘休。有一說受害者就是許瓊月，對此，本人坦承收到許多身邊朋友以及網友私訊關心，她哭笑不得，否認這樣的消息，並說江坤俊的私生活她「不予置評。」

另外還有消息指出江坤俊曾追求許藍方，私下傳了曖昧的簡訊，對此許藍方昨（4）日透過經紀人回應，10字切割：「上過節目，沒私交，沒往來！」而江坤俊經紀人也持同一口徑，否認雙方關係。


☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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