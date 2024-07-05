林志玲素顏帶兒去遊樂場被目擊 私下根本是「寵兒魔人」

林志玲私下真面目公開。（翻攝自林志玲IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣第一名模林志玲嫁給AKIRA後，大多時間陪著老公在日本相夫教子，鮮少出現螢光幕。日前有幸運民眾直擊，她帶著2歲兒子低調現身東京台場的遊樂場，即使穿著一身樸素，也擋不住巨星魅力，民眾透露林志玲本人真的很低調，對小孩也超級溫柔、有耐心。

林志玲帶2歲兒到遊樂場被直擊。（翻攝自小紅書）

一名網友在社群發文聲稱，昨（4）日帶孩子去遊樂場玩，突然身邊有一位身材高挑纖瘦的媽媽，她好奇看了一眼，不看還好，一看嚇死人，竟然是志玲姊姊，於是站在原地，悄悄打了聲招呼，沒有上前打擾，林志玲也禮貌性溫柔點點頭。

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林志玲不時拿起手機幫兒子拍照。（翻攝自小紅書）

該名網友藏不住喜悅，直呼林志玲本人很少女，看起來最多只有30多歲，原以為身旁會有阿姨跟隨，「但真的只有她一個人帶，對待小朋友她也是超級溫柔，很有耐心。」從附上的照片，見林志玲身穿哆啦A夢上衣、牛仔褲，對兒子的照顧無微不至，時時在旁陪伴，接著還拿出手機幫兒子拍照，紀錄兒子的成長點滴。

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