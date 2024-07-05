天使的足跡！李玟香消玉殞風波不斷 1周年忌日粉絲遺憾不捨

華人天后李玟​。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華人天后「CoCo」李玟去年驟逝，享年48歲，讓許多歌迷感到不捨，今天是她的周年忌日，許多粉絲都在網上發聲，追憶天后生平的紀錄片《天使的足跡》將在今天正式上線 ​。

李玟的家屬去年7月透過社群公開悲痛消息，天后的死訊震驚演藝圈，聲明中談到：「CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症（憂鬱症），經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。」

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李玟的紀錄片今天上線​。（翻攝微博）

而在李玟過世後更是不平靜，先是她與洋尪Bruce的婚姻問題浮上檯面，天后生前控訴被選秀節目《中國好聲音》霸凌的音檔也外流，引起各界譁然。

今年是李玟出道30周年，上月許多歌迷至她的長眠地武漢石門峰紀念公園參加追思活動，現場更公開了名為《維納斯的誕生》的紀念雕像。

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