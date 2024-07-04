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娛樂 音樂

被爆交往國中生！ 「周杰倫師弟」派偉俊開唱親自解答

派偉俊開唱，台下很多藝人好友捧場。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕24歲的「小派」派偉俊今（4）晚在ZEPP NEW TAIPEI舉辦「Dreaming Out Loud」首場個人演唱會，老闆兼師兄周杰倫特別送花打氣祝福，新科金曲歌后孫盛希等多位藝人好友都到場捧場。

小派開唱，師兄周杰倫送花打氣。（杰威爾提供）

小派一連唱了3首搖滾勁歌《Sweet Dreams》 、《蝴蝶》和《最後一次心碎》，全場粉絲興奮尖叫，也一起大合唱。

終於有了專場演唱會，小派難掩興奮開心大喊：「這場演唱會我等了8年！」聽到有女歌迷對他大喊說要「嫁給你！」小派笑說：「我現在往台下看，看到好多男生朋友、女生朋友，大概有九成的女生、一成的男生！」

小派還談到：「前天我在Threads看到有人說我跟國中生交往，在這邊我鄭重澄清，我是單身！我真的單身太久了，所以都寫一堆心碎的歌。」

李浩瑋擔任小派演唱會嘉賓，笑說是來報恩的，因為之前演出也曾邀小派當嘉賓。今晚來看小派演唱會的藝人朋友包括孫盛希、MARZ23、J.Sheon、柯有倫、鶴The Crane等。

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