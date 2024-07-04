《超人力霸王》本尊拯救台灣！為地球奮戰「破褲走光了」

小澤雄太（左）、平野宏周與超巨大「超人力霸王」合影，十分帥氣。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《超人力霸王》系列誕生58週年首次前進海外舉辦特展，將在6日於華山開展，飾演「傑特」演員平野宏周、「傑洛」小澤雄太特別來台，小澤雄太是「國民姐夫」AKIRA的師弟，透露AKIRA推薦他去九份、夜市，還邀請他喝一杯，「但因為是來工作，所以我不好意思聯絡啦。」

平野宏周、小澤雄太都是首次來台，昨天前往九份，品嘗花生捲冰淇淋，小澤雄太驚呼裡面竟然有包香菜，味道相當衝擊。平野宏周則是對每道台菜都印象深刻，雖然是首次來台灣，不過卻像「夢裡來過5次」一樣，不管是天氣還是人都非常親近。小澤雄太也說雖然是第一次來台灣，但已經想要再來了。

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提到拍攝中最印象深刻的事，平野宏周自爆，拍攝第一集時，因為衣服尺寸不合，褲子竟然直接破掉，儘管臨時用手縫，但還是很害怕內褲會走光，加上現場氣氛很凝重，讓他相當緊張，「你們可以看到我一邊為了地球奮戰，一邊避免被鏡頭拍到走光。」

小澤雄太（左）、平野宏周是第一次以「人間體」的形式合體，受訪時有說有笑。（記者胡舜翔攝）

傑洛與傑特是師徒，不過他們的「人間體」伊賀栗令人、夏川遙輝在日本從來沒有合體過，在台灣獻出了「全球首次合體」，小澤雄太稱平野宏周年輕氣盛，這麼活潑的樣子也感染了他，「我在他身上看到了超人力霸王的未來」。至於平野宏周則稱小澤雄太是很可靠的大哥，雖然私底下也沒有見過幾次面，不過非常信任他，「小澤還把新世代的超人力霸王集合起來，有一個群組，把大家湊在一起。」至於群組名是什麼？小澤雄太笑說「就是叫新世代。」

被問到是否有機會拍攝台灣番外篇，從台灣拯救地球？小澤雄太表示當然願意，因為在日本拍攝的場地有限，希望不只在台灣，到世界各地拍攝感覺都會很美。平野宏周則笑說，有需要的話，他也會來拯救台灣，「不過我連日文都說很爛，我應該先把日文學好，顧好日本，有機會再來台灣。」

小澤雄太（左）、平野宏周做出《超人力霸王》的招牌動作，相信展覽會讓台灣人也樂在其中。（記者胡舜翔攝）

最後兩人也向台灣粉絲喊話，小澤雄太表示，實際到展覽一看，發現有許多只有台灣才有的內容，呈現方式也是在很了解台灣人之下才做出來的，相信每個台灣人一定能樂在其中。平野宏周則說，「有這麼多人來看，希望傑特來保護台灣的話，相信可以傳達給宇宙中的傑特知道。」

《超人力霸王英雄展》將在7月6日起於華山1914文化創意產業園區震撼登場。

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