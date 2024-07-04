晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李芷婷全說了！情斷Jinbo徹底崩潰神隱 復出心聲曝光

李芷婷揮別舊愛，選擇向前看。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰、實習記者謝函穎／台北報導〕李芷婷今天出席記者會，淡出歌壇多時的她露面分享近況，提到去年因為失戀陷入低潮，身心狀態不佳，更求助身心科吃藥抗焦慮，一度想離開演藝圈，讓媽媽急喊：「妹妹啊，妳不要再亂談戀愛了！」

李芷婷參加選秀節目展露頭角，於2020年發行首張專輯《美麗舊世界》，她之前高調認愛歌手男友Jinbo，兩人相戀一年半愛的轟轟烈烈，分手時卻鬧得很僵，讓身邊親友都很擔心。

被問到分手原因？李芷婷受訪回應，因為彼此個性真的不適合，一開始會想遷就對方、為對方改變，久而久之就覺得心累，「當時真的很愛對方，以為有愛就能一直走下去，但現實是兩人真的不適合的話，再怎麼溝通、給再多的愛，終究會離開。」

李芷婷回歸歌壇推出新歌。（華納音樂提供）

李芷婷去年主動提分手，情斷之後馬上封鎖對方所有社群，因為情傷難過了一段時間，即便如此她還陷入自我懷疑，覺得自己很爛，一度想放棄演藝圈回歸校園。

如今李芷婷挺過情傷，認了與Jinbo沒有再聯絡，更招認未來談戀愛會低調不公開，「我也會怕啊，因為已經摔倒過一次了。」

此外，李芷婷恢復單身後被週刊跟拍到身旁有男性友人陪伴，對此她否認是新戀情，透露被拍到的對象是室友以及室友的好友，「他常來我們家聊天、聽歌，大家後來都變成非常好的朋友，我們都說彼此是台北的家人。」

在分手療傷期間，李芷婷會靠創作療傷，也寫了許多歌曲，新歌《習慣後就別說痛了》是這段時間的心情寫照，她認為世界上沒有所謂最完美的人，不用盡力符合大家期望的樣子，也不必厭惡自己的缺點，應以包容的心態面對自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中