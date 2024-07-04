李芷婷全說了！情斷Jinbo徹底崩潰神隱 復出心聲曝光

李芷婷揮別舊愛，選擇向前看。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰、實習記者謝函穎／台北報導〕李芷婷今天出席記者會，淡出歌壇多時的她露面分享近況，提到去年因為失戀陷入低潮，身心狀態不佳，更求助身心科吃藥抗焦慮，一度想離開演藝圈，讓媽媽急喊：「妹妹啊，妳不要再亂談戀愛了！」

李芷婷參加選秀節目展露頭角，於2020年發行首張專輯《美麗舊世界》，她之前高調認愛歌手男友Jinbo，兩人相戀一年半愛的轟轟烈烈，分手時卻鬧得很僵，讓身邊親友都很擔心。

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被問到分手原因？李芷婷受訪回應，因為彼此個性真的不適合，一開始會想遷就對方、為對方改變，久而久之就覺得心累，「當時真的很愛對方，以為有愛就能一直走下去，但現實是兩人真的不適合的話，再怎麼溝通、給再多的愛，終究會離開。」

李芷婷回歸歌壇推出新歌。（華納音樂提供）

李芷婷去年主動提分手，情斷之後馬上封鎖對方所有社群，因為情傷難過了一段時間，即便如此她還陷入自我懷疑，覺得自己很爛，一度想放棄演藝圈回歸校園。

如今李芷婷挺過情傷，認了與Jinbo沒有再聯絡，更招認未來談戀愛會低調不公開，「我也會怕啊，因為已經摔倒過一次了。」

此外，李芷婷恢復單身後被週刊跟拍到身旁有男性友人陪伴，對此她否認是新戀情，透露被拍到的對象是室友以及室友的好友，「他常來我們家聊天、聽歌，大家後來都變成非常好的朋友，我們都說彼此是台北的家人。」

在分手療傷期間，李芷婷會靠創作療傷，也寫了許多歌曲，新歌《習慣後就別說痛了》是這段時間的心情寫照，她認為世界上沒有所謂最完美的人，不用盡力符合大家期望的樣子，也不必厭惡自己的缺點，應以包容的心態面對自己。

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