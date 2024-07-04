（影音）21人合體了！原子少年力挺Ozone 超強卡司曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone即將在8月3日攻上台北小巨蛋，今天（4）曝光演唱會加油曲〈Speed Reload〉首跳，昔日的「原子少年」伙伴FEniX、VERA、Saturnday、呂植宇驚喜現身合體，一字排開21人，讓Ozone回想起過去比賽的情景，感動到想哭。

原子少年×Ozone超強卡司21人合體了。（記者胡舜翔攝）

Ozone「World Top」演唱會倒數，目前是魔鬼訓練期，練舞完回到公司，還要爬14層樓梯兩趟，自豪體力都大提升，「排練以前的舞蹈，發現都不會喘了。」 至於最重要的身材管理部分，團員也稱已進入「 最後一哩路」，哲言激勵大家「絕對不能鬆懈」，但卻被爆料其實很愛「推坑」，鼓吹別人吃鹽酥雞等高熱量美食。

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Ozone演唱會加油曲發布，與原子少年2合跳〈Speed Reload〉。（記者胡舜翔攝）

因為天天練舞，他們也已經「看透 」彼此的身材，文廷認證子翔手臂線條不錯、 哲言的強項是肩膀，看起來像坦克 ，祖安的腹肌也不錯， 他則被封是「暖心哥哥」，充滿了正能量，團員稱讚：「他就是陽光的少年 ，都會用可愛的方式鼓勵我們 。」還喊話「原子2」學弟有疑難雜症，都可以打給他求助。

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