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娛樂 最新消息

《無聲》黃金組合再合體！陳姸霏搭劉子銓喊：生命共同體

陳姸霏（左）與劉子銓再搭檔，默契變更好。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕電影《無聲》黃金組合陳姸霏與劉子銓在Netflix懸疑推理影集《誰是被害者》第2季再合體，和多位新生代演員林宴慈、朱勻甄、蔡佳彤、李恩佑、劉宥慳等人戲裡飾演「逃家少年團」。陳姸霏繼《無聲》後再度合作劉子銓，直呼兩人默契更好了：「拍攝過程中一直有跟子銓是生命共同體的感覺，我們也陪著彼此一起經歷了新的挑戰！」

劇中他們為了遠離父母的操控與家庭的束縛，不惜一切代價偷了一輛「車號716」的公車遠離熟悉的家園。在逃家的途中眾人建立了深厚的友情，陳姸霏分享：「一句看似玩笑的『不管發生什麼事我都一定會挺你到底』是蕭家穎（陳姸霏劇名）最真實的想法，我覺得在成長的過程中可能多少會覺得孤單，會迷惘也會一個人偷偷哭泣，但當你轉過頭發現有人默默陪伴並支持你，這種感覺比什麼都重要，也是無可取代的。」

朱勻甄（前排左起）、陳姸霏、蔡佳彤、劉宥慳（後排左起）、林宴慈、李恩佑戲裡是逃家少年團。（Netflix提供）

飾演少年林明誠的劉子銓也坦言：「從以前到現在演出過蠻多親情議題的作品，我很開心自己是在充滿愛的家庭長大，也很常跟家人溝通，所以比較不會出現跟戲中角色一樣的問題，也很希望大家透過我的演出能找到跟家人相處的解答。」

劉子銓也分享在前製期有跟劉俊謙一起討論「林明誠」這個角色，還在社群平台上曬出他跟劉俊謙的合照嗨喊「雙劉出擊」，關於父子關係的討論，也透露分享實際拍攝時：「跟戲裡的爸爸喜翔哥在對戲上也有盡量保持距離，很深刻的感受到壓抑跟畏懼但不得不依賴，那段時間其實整個過程心裡都蠻不舒服的。」

劉子銓（前排左起）、陳姸霏、李恩佑、朱勻甄（後排左起）、劉宥慳、林宴慈、蔡佳彤在劇中討論少年與家庭間相處矛盾的寫實議題。（Netflix提供）

談及創作動機，監製曾瀚賢分享：「也許人在成長過程中，都曾經有屬於自己象徵著『純真、友誼、自由、夢想、獨立！』的「716公車」，在這真實或虛幻的空間裡，保存了成長道路上，無法帶走的秘密。這個也是在故事開發期間，和編劇們很快就有共識的意象空間，很驚訝大部分的人都共同有的情感經驗。」更希望傳達「修復」的概念給觀眾們：「再完美的關係、再親密的情感，都需要空間，只要有其中一方主動改變，或許就有『修復』的可能。」

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