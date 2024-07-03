晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

江坤俊曖昧護理師 老婆昔犧牲自己旺全家

江坤俊爆出與醫院護理師互動曖昧。（翻攝自江坤俊臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（3）日震撼醫界的消息，擁有超高人氣還主持節目的外科名醫江坤俊，爆出與醫院護理師互動曖昧，新好男人形象瞬間翻車。回顧江坤俊與愛妻劉藺秦經常上節目大聊婚姻之道，奠定江坤俊愛妻形象，而劉藺秦也被視為「名醫背後的偉大女人」，除了一手包辦家裡大小事，還為了旺夫改名。

相關新聞:江坤俊爆築愛巢幽會護理師 老婆首度發聲

江坤俊的老婆是「橋牌女神」劉藺秦，而她的原名其實叫做劉玉靜，算命老師告知她改名劉藺秦後，家庭運勢會越來越興旺，只是代價就是身材變胖，為了幫助老公事業更上一層樓，她想都沒想直接改名，節目現場來賓都驚呼「犧牲好大，不容易」。

劉藺秦為了老公改名，代價是身材變胖。（翻攝自東風衛視YouTube）

懷孕期間，劉藺秦坦言自己胖了33.6公斤，老公要她減肥時，她也會反駁，「我是為了你們家才取這個名字、才變胖的，你還一直叫我減，我減不下來是我的錯嗎」，江坤俊當時以詼諧口吻回「蠻有福相」，來取代「變胖」一詞。如今江坤俊爆出婚變消息，他的經紀人代發聲：「目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中