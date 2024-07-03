江坤俊曖昧護理師 老婆昔犧牲自己旺全家

江坤俊爆出與醫院護理師互動曖昧。（翻攝自江坤俊臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（3）日震撼醫界的消息，擁有超高人氣還主持節目的外科名醫江坤俊，爆出與醫院護理師互動曖昧，新好男人形象瞬間翻車。回顧江坤俊與愛妻劉藺秦經常上節目大聊婚姻之道，奠定江坤俊愛妻形象，而劉藺秦也被視為「名醫背後的偉大女人」，除了一手包辦家裡大小事，還為了旺夫改名。

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江坤俊的老婆是「橋牌女神」劉藺秦，而她的原名其實叫做劉玉靜，算命老師告知她改名劉藺秦後，家庭運勢會越來越興旺，只是代價就是身材變胖，為了幫助老公事業更上一層樓，她想都沒想直接改名，節目現場來賓都驚呼「犧牲好大，不容易」。

劉藺秦為了老公改名，代價是身材變胖。（翻攝自東風衛視YouTube）

懷孕期間，劉藺秦坦言自己胖了33.6公斤，老公要她減肥時，她也會反駁，「我是為了你們家才取這個名字、才變胖的，你還一直叫我減，我減不下來是我的錯嗎」，江坤俊當時以詼諧口吻回「蠻有福相」，來取代「變胖」一詞。如今江坤俊爆出婚變消息，他的經紀人代發聲：「目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」

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