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娛樂 最新消息

韓劇推手Studio Dragon大贏家！《我老公》、《淚之女王》都有它

Studio Dragon上半年製作《和我老公結婚吧》、《淚之女王》、《名校的階梯》三大夯劇。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2024上半年過去，素有「韓劇幕後推手」美名的韓國知名製作公司Studio Dragon，推出三大全球OTT冠軍作品，當中夯翻全球的《淚之女王》名列其中，證明Studio Dragon瞄準全球市場，眼光獨特。

Studio Dragon來頭不小，它是CJ E&M集團旗下獨立出來的電視劇製作公司，主要負責電視劇製作、策畫等；今年上半年，包括夯劇《和我老公結婚吧》，以及Netflix《名校的階梯》皆出自該公司。

《和我老公結婚吧》今年1月登上Prime Video全球每日電視榜榜首，韓媒報導，霸榜27週，一直維持TOP 10的排名；《我老公》也是Prime Video自2016提供服務以來，首部登上榜首的韓劇。

《淚之女王》在上半年話題火爆。（翻攝自IG）

三月由「雙金」金秀賢、金智媛的《淚之女王》攀上韓劇話題巔峰，《淚》劇最終集24.8%寫下tvN歷代收視冠軍，超越《愛的迫降》，只花三個禮拜，就在Netflix全球TOP 10非英語電視部門霸榜。

描繪校園菁英醜聞的《名校的階梯》看似話題不如前兩部，不過在上架Netflix的首週，於Netflix全球TOP 10非英語電視部門排名第二，第二週就登上冠軍，並在香港、新加坡等9國和地區奪冠。

Studio Dragon製作的《政壇旋風》正在Netflix上架，接下來還有《Sweet Home》第三季、《京城怪物》第二季等，持續以精彩內容帶動韓劇熱潮。

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