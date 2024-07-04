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新好男人假象？ 江坤俊曾告誡妻女：全家人要生活在一起

江坤俊（左）曾與老婆一同上節目分享相識過程。（翻攝自江坤俊臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS《健康2.0》主持人、已婚外科名醫江坤俊3日爆出約會護理師，2人深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」，否認出軌，劉藺秦是杭州亞運橋牌台灣隊選手，2人戀愛13年、結婚超過20年育有1女。

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江坤俊過去曾在談話節目透露被劉藺秦踩過底線，他說：「我囑咐老婆買空氣清淨機給父母，不過太太卻不聽話。」節目上，江坤俊不悅說：「用錢還要拜託妳。」

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過往江坤俊上節目片段也陸續被翻出，他曾在《新聞挖挖哇》透露自己不開名車、不帶名錶、不穿名牌，唯獨碰上「罩門」，他會完全無法忍受。

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江坤俊說，老婆曾提議讓女兒出國念書，他當場投反對票，因為有同事送小孩出國，結果一個人孤零零留在台灣，江坤俊最後直白告訴妻女：「全家人就應該生活在一起。」

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