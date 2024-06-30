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娛樂 最新消息

南韓YTR認證！來台看李雅英撲空 意外發現另一女神「特別好看」

富邦悍將啦啦隊的南韓成員李雅英（左）人氣極高，YTR「太玩夫婦」特別赴球場想一睹風采。（翻攝自IG，YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊的南韓成員李雅英人氣極高，近來有一對YTR「太玩夫婦」特別赴球場一睹女神風采，豈料不慎撲空，不過他們卻因此有機會仔細看其他台灣成員的應援，球賽結束後，兩人也指出另一女神「特別好看」，引發關注。

太玩夫婦前往新莊棒球場觀賽，大讚場地大、視野佳。（翻攝自YT）

太玩夫婦詢問工作人員「誰最受歡迎」，果不其然答案是李雅英。（翻攝自YT）

南韓夫妻檔YTR「太玩夫婦」近日為了一睹李雅英風采，特別前往新莊棒球場觀賽，兩人先是大讚場地大、視野佳，接著詢問工作人員「誰最受歡迎」？果不其然答案是李雅英，不過平日不會有南韓籍啦啦隊員，所以夫妻倆撲了個空，他們無奈直說：「下次要先看啦啦隊的班表再來。」

卡洛琳被讚舞跳得最好，且長的特別好看。（翻攝自IG）

影片的最後，太玩夫婦發表觀後感言的同時，也欽點富邦悍將啦啦隊的成員卡洛琳，舞跳得最好，而且在隊員中，她特別好看，笑虧：「看到她跳舞的歐巴們快昏倒了！」

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