晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江坤俊小三在醫院囂張高調 遭爆愛擺元配姿態

江坤俊曾和爆出有情愫的護理師（左二）合影。（翻攝自江坤俊臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS《健康2.0》主持人、桃園敏盛醫院副院長、已婚外科名醫江坤俊爆出約會護理師，愛家好男人崩壞，院內同事私下爆料早有耳聞、不意外，但也有同事說，江坤俊認真、風趣，看到新聞很訝異。

相關新聞：名醫江坤俊曖昧護理師 被爆疑共築愛巢

江坤俊被抖出在醫院和護理師有情愫，不僅被直擊另築愛巢同進出，甚至還疑似過夜，妻子劉藺秦則出面表示房子是她買的、且丈夫每天都有回家，並堅稱：「家庭狀況一切正常。」

相關新聞：名醫江坤俊生活傻瓜  妻吐心酸：我就是女工

江坤俊（右）3日被爆與護理師深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」。（翻攝自江坤俊臉書）

但最讓外界震撼的是，江坤俊爆出約會護理師，隨即有知情人士爆料這名疑為小三的護理師在醫院的態度十分囂張，「她總愛擺出元配的高姿態，和江坤俊親密互動也毫不避諱」，直言就是因為小三不夠低調，讓其他人看不下去向媒體抖出這段不倫戀，同時也早在醫院傳開，而且根本不是秘密。

相關新聞：被爆約會護理師築愛巢   名醫江坤俊鬆口家庭現況

桃園敏盛醫院對於江坤俊爆出約會護理師，院方回應事屬個人領域，不予評論，他因外科領域及知名度，2年前被延攬至桃園敏盛醫院擔任副院長，專攻乳房外科，醫院近來也希望借助他的專長，協助美容、術後重建等，他每週看診2天，掛號人數幾乎全滿。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中