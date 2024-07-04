江坤俊小三在醫院囂張高調 遭爆愛擺元配姿態

江坤俊曾和爆出有情愫的護理師（左二）合影。（翻攝自江坤俊臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS《健康2.0》主持人、桃園敏盛醫院副院長、已婚外科名醫江坤俊爆出約會護理師，愛家好男人崩壞，院內同事私下爆料早有耳聞、不意外，但也有同事說，江坤俊認真、風趣，看到新聞很訝異。

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江坤俊被抖出在醫院和護理師有情愫，不僅被直擊另築愛巢同進出，甚至還疑似過夜，妻子劉藺秦則出面表示房子是她買的、且丈夫每天都有回家，並堅稱：「家庭狀況一切正常。」

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江坤俊（右）3日被爆與護理師深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」。（翻攝自江坤俊臉書）

但最讓外界震撼的是，江坤俊爆出約會護理師，隨即有知情人士爆料這名疑為小三的護理師在醫院的態度十分囂張，「她總愛擺出元配的高姿態，和江坤俊親密互動也毫不避諱」，直言就是因為小三不夠低調，讓其他人看不下去向媒體抖出這段不倫戀，同時也早在醫院傳開，而且根本不是秘密。

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桃園敏盛醫院對於江坤俊爆出約會護理師，院方回應事屬個人領域，不予評論，他因外科領域及知名度，2年前被延攬至桃園敏盛醫院擔任副院長，專攻乳房外科，醫院近來也希望借助他的專長，協助美容、術後重建等，他每週看診2天，掛號人數幾乎全滿。

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