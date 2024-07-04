「四千年一遇美女」鞠婧禕為愛換臉！搭劉學義「矇眼吻」內幕曝光

鞠婧禕（右）、劉學義蒙眼吻話題十足。（愛爾達電視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕鞠婧禕、劉學義領銜主演懸疑劇《花間令》，劇情講述京城才貌雙全的御史「潘樾（劉學義 飾演）」與家破人亡且相貌受傷帶有醜陋傷疤的「楊采薇（鄭合惠子 飾演）」相愛，不料結婚當日，楊采薇被喜歡潘樾的惡女「上官芷（鞠婧禕 飾演）」強行換臉，被迫交換身分，卻也因此逃過一劫。因為當晚成親的「楊采薇」（其實是上官芷）竟然被殺，存活下來的她，只能頂著上官芷的臉蛋和身分生活，並決心找出真相。

鞠婧禕古裝造型掀仿妝熱潮。（愛爾達電視提供）



「四千年一遇美女」鞠婧禕在《花間令》古裝扮相唯美，掀起網路仿妝熱潮，在劇中前期飾演「惡女」上官芷，豔麗的外貌配上邪魅的氣質，網友大讚「太適合了」。

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另外，她和劉學義有一場「矇眼吻」的名場面，兩人在訪問中透露拍攝的小插曲，因為劉學義要裸露上半身，鞠婧禕先是爆料：「劉老師不知道餓了多久！你都不知道他有多痛苦！」劉學義聽聞馬上搭腔回應：「我從前一天中午開始就不吃東西、不喝水，想讓身體更脫水一點，然後第二天還有健身，但導演又不是馬上拍，而是把所有脫的戲都留到那一天，所以從早到晚都是餓著呢，餓到最後整個人都不好了。」坐在一旁的鞠婧禕則笑著說：「你們知道為什麼『潘樾』總是經常發瘋了吧？被餓壞了！」

劉學義為裸露戲挨餓。（愛爾達電視提供）



其實這場唯美的「矇眼吻」拍攝時困難不少，不僅劉學義為腹肌空腹兩天外，鞠婧禕還爆料因為劉學義的眼睛被矇住了，「所以在拍的時候嘴巴很難對上，他又得知道我在什麼方位，其實沒有這麼簡單」。此外，劉學義還有「吻戲之神」的封號，他謙虛地說：「我其實沒有拍過多少場吻戲，這方面經驗不是很足，也都是摸著石頭過河，可能是遇到比較會拍吻戲的導演，還有很合拍的對手演員，我覺得是我很幸運的事情。」《花間令》於7月5日起，週一至週五晚間七點，愛爾達綜合台播出。

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