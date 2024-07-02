數字會說話 百萬YTR HOWHOW點閱率雪崩下滑

百萬YouTuber HOWHOW近期點閱下滑。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「HOWHOW」陳孜昊創立頻道超過15年，被稱為「YouTuber界清流」，就算是業配文也用心拍攝、剪輯。事業得意的他，近年也把歌手「阿福」鄧福如娶回家，生下一對子女，成為眾人眼中的勝利組。近日網友發現HOWHOW的頻道出現大危機，因為影片點閱率呈現雪崩式下滑，甚至有人驚呼：「居然只剩這樣」。

HOWHOW（右）與歌手鄧福如結婚，愛情、事業兩得意。（翻攝自IG）

有一名過去是HOWHOW粉絲的網友發現自己好像很久沒有點進HOWHOW的頻道，所以就特別點進去看一眼，「不看不知道，一看嚇一跳」原來HOWHOW影片的點閱率已經大不如前，網友指出HOWHOW 2週前的影片點閱率約20萬次，近幾日上架的新片更慘，分別為7.9萬次、9.8萬次與21萬次，對比與過去動輒百萬觀看的風光時期，對比超級明顯。

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當然也有網友並不同意這樣的看法，認為「兩天20萬有啥好嘴」、「其實不差，而且他業配還是很多」，更有人覺得對HOWHOW來說點閱率並不重要，「哪有差，早就賺爛了」、「他又不是靠點閱數賺錢」。認真魔人分析HOWHOW點閱下滑的原因，認為「幾乎每部影片都是業配、內容不長、小工作室」、「更新太慢，加上沒梗了」、「就過氣啊，跟藝人一樣，看膩了就下去」。

網友發現HOWHOW近期影片有些甚至連10萬都不到。（翻攝自YouTube）

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