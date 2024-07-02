晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

數字會說話 百萬YTR HOWHOW點閱率雪崩下滑

百萬YouTuber HOWHOW近期點閱下滑。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「HOWHOW」陳孜昊創立頻道超過15年，被稱為「YouTuber界清流」，就算是業配文也用心拍攝、剪輯。事業得意的他，近年也把歌手「阿福」鄧福如娶回家，生下一對子女，成為眾人眼中的勝利組。近日網友發現HOWHOW的頻道出現大危機，因為影片點閱率呈現雪崩式下滑，甚至有人驚呼：「居然只剩這樣」。

HOWHOW（右）與歌手鄧福如結婚，愛情、事業兩得意。（翻攝自IG）

有一名過去是HOWHOW粉絲的網友發現自己好像很久沒有點進HOWHOW的頻道，所以就特別點進去看一眼，「不看不知道，一看嚇一跳」原來HOWHOW影片的點閱率已經大不如前，網友指出HOWHOW 2週前的影片點閱率約20萬次，近幾日上架的新片更慘，分別為7.9萬次、9.8萬次與21萬次，對比與過去動輒百萬觀看的風光時期，對比超級明顯。

當然也有網友並不同意這樣的看法，認為「兩天20萬有啥好嘴」、「其實不差，而且他業配還是很多」，更有人覺得對HOWHOW來說點閱率並不重要，「哪有差，早就賺爛了」、「他又不是靠點閱數賺錢」。認真魔人分析HOWHOW點閱下滑的原因，認為「幾乎每部影片都是業配、內容不長、小工作室」、「更新太慢，加上沒梗了」、「就過氣啊，跟藝人一樣，看膩了就下去」。

網友發現HOWHOW近期影片有些甚至連10萬都不到。（翻攝自YouTube）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中