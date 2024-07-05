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娛樂 最新消息

新垣結衣哭了！一封親筆信讓她淚灑電影試映會

十明（左起）、早瀨憩、新垣結衣、導演瀨田夏樹出席電影《異國日記》舞台問候。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《異國日記》真人電影版由日本新銳導演瀨田夏樹執導，集結新垣結衣、早瀨憩、夏帆等優秀女星細膩演繹女性之間真摯動人的互助情誼。導演瀨田夏樹表示，這是自己首次和新垣結衣合作，「我們第一次見面時，新垣小姐就非常仔細地閱讀了劇本，所以我覺得她毫無疑問可以演好這個角色！拍攝過程能超乎預期的順利也要感謝她，不僅稱職地扮演榛生，也不時溫柔地協助早瀨憩進入角色。」

導演確信，新垣結衣可以演好《異國日記》中的角色。（天馬行空提供）

新垣結衣在片中飾演35歲的社恐小說家，早瀨憩則飾演她的姪女，被問到最喜歡的一場戲，瀨田夏樹和新垣結衣不約而同表示是一場榛生（新垣結衣 飾）、朝（早瀨憩 飾）、奈奈（夏帆 飾）三人一邊在公園散步，一邊開心唱著歌的戲。新垣結衣分享，「在放學回家的路上，三人走在公園裡，朝告訴她們自己想成為輕音社的主唱，但不敢主動爭取。似乎是為了鼓勵她，榛生帶頭唱起了井上陽水的《前往夢中》。」

新垣結衣（左）大讚早瀨憩在《異國日記》的表現。（天馬行空提供）

導演也進一步解釋，「這場戲是讓小朝邁出第一步的關鍵，所以我在寫劇本時希望由榛生開始唱歌，用語言以外的表達方式推朝一把。」

然而導演瀨田夏樹也笑稱，寫完劇本後開始擔心不知道在公園裡突然開始唱歌是否合適？但因為是新垣、早瀨和夏帆這三個人，我們才得以拍攝出超乎我想像的場景。」

年僅14歲的美少女早瀨憩曾在人氣日劇《重啟人生》當中，飾演夏帆的角色夏希少女時期，此次兩人一起同台演出，兩人之間幽默的互動令人印象深刻。對於早瀨憩的演出，新垣結衣大力讚賞，「早瀨憩的實際年齡和朝一樣，我在她身上感受到14、15歲少女的清新以及純真，讓我覺得整個人也跟著青春起來了呢！」

年僅14歲的美少女早瀨憩（右）曾在人氣日劇《重啟人生》當中飾演夏帆角色的少女時期，此次兩人在《異國日記》一起同台演出。（天馬行空提供）

電影宣傳期間恰逢新垣結衣的生日，試映會上早瀨憩也感性地突然拿出一封親筆信，並輕聲朗讀：「致結衣小姐，跟你認識至今已有一年，原本以為距離新片上映尚有一段很長時間，沒想到這天終於來臨，一想到我們見面的時間將會愈來愈少，內心就會很難過。感謝你和導演在拍攝期間的悉心照顧，當我看到你對工作的熱情，令我由衷致敬！」讀完信後兩人都忍不住流下感動的淚水，場面動人。《異國日記》今日正式在台上映。

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