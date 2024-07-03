王彩樺「富士山」爆笑橋段再翻紅 自爆內褲濕不敢再上《衝衝衝》

《我想和你在一起》首映記者會 王彩樺（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《我想和你在一起》今（3）日舉辦首映會，導演蔡旻樺、胡皓翔率領主要演員群林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫、王彩樺、鄭人碩、魏蔓等人一同出席。王彩樺在片中飾演林映彤母親，今也帶著兩個女兒來看電影，笑言「我帶戲外的女兒來看戲裡的女兒！」更透露拍攝時小女兒來探班，最後也在電影中入鏡。

王彩樺在片中與湯志偉飾演夫妻，笑說兩人常一搭一唱，導演都不喊卡，讓他們演到「沒話講了」。她也回憶曾和湯志偉合作八點檔《愛》，「當時我飾演雛妓，那時候湯哥要來幫我贖身，我哭戲完全哭不出來，最後還需要靠眼藥水。」，她說多年沒合作，沒想到湯志偉除了長得帥、會演戲，講話還這麼好笑、有趣，「很有當諧星的潛力！」

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近來王彩樺上綜藝節目《天才衝衝衝》的「瞎拼ABC」單元，包括「富士山」、「一代不如一代」等經典爆笑橋段再度被挖出而爆紅，讓年輕世代觀眾見識到她絕佳的反應及搞笑功力。她透露因為英文不好很緊張，所以只上過該單元3次，更說每次都緊張到「內褲都濕了！」，她說唱歌、演戲都不會緊張，但在節目上會一直想，要用什麼方式呈現，所以後來就沒去了。

《我想和你在一起》首映記者會 左起魏蔓 王彩樺 鄭人碩（記者潘少棠攝）

此外，在片中飾演音樂老師的鄭人碩，今早被爆出女友小薰開車甜蜜接他收工，他卻被直擊都坐在後座，副駕都讓不同的友人坐。他解釋是因為坐在副駕要一直回頭跟友人說話，所以坐後座比較方便，最後更自嘲沒想到還有人願意跟拍，「原來我還在業界呀！」

《我想和你在一起》首映記者會 左起黃宏軒、林映彤、席惟倫、涂善存（記者潘少棠攝）

幾位年輕演員被問到票房公約，黃宏軒允諾只要票房破5000萬，自己就和涂善存穿女裝跑宣傳，林映彤和席惟倫也說會戴上禿頭頭套一起加入。鄭人碩當場霸氣表示，如果票房破億他就加入穿女裝的行列，王彩樺聽了則說破億她就穿性感三點式泳裝，「但我要先減肥！」《我想和你在一起》將於本週五（5日）在台上映。

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