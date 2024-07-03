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娛樂 日韓

盤點金秀賢出道至今緋聞 曾爆「與鄧紫棋開房」傳言

盤點過往金秀賢緋聞史。（翻攝自IG、臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男神金秀賢今年以《淚之女王》人氣夯爆，6日將在台舉辦見面會。盤點從2007年出道以來，金秀賢跟很多女星曾傳出緋聞，包含Wonder Girls安昭熙、After School的Nana、Miss A秀智等，其中還有香港女歌手鄧紫棋。

金秀賢出道17年，緋聞傳言從未間斷。（翻攝自X）

金秀賢原屬演員公司Keyeast，據悉安昭熙經由他介紹加入同間公司，後續竟傳出兩人要結婚，讓Keyeast出面闢謠兩人僅是好友；金秀賢曾與Nana節目上隔空傳情，公開彼此都是各自理想型，但這段關係也僅此而已，並無後續。秀智曾和金秀賢合演《夢想起飛Dream High》，因而鬧出緋聞，後續經秀智聲明，感情如兄妹、無異性上的情愫。

安昭熙遭傳與金秀賢要結婚。（翻攝自IG）

金秀賢2020改簽公司Goldmedalist後，傳出與同公司演員徐睿知曾交往過；童星出生的金賽綸因酒駕案後星途慘淡，後去被公司Goldmedalist不續約處理。怎料在今年3月突然上傳與金秀賢貼臉照，但後續金秀賢公司光速澄清，照片可能是兩人師兄妹時一同拍攝。

金賽綸突上傳與金秀賢貼臉照，引發外界關注。（翻攝自IG）

而在今年6月，金秀賢與女團I.O.I的28歲成員林娜榮，親密地交頭接耳，引起外界猜測兩人關係不單純，但後續兩方公司否認；2014年與鄧紫棋一同拍攝廣告，怎料還未拍攝就傳出一同進出高級酒店，後續女方公司回應雙方語言不通，各自行程繁忙，根本沒有時間交流，否認了該次緋聞。

鄧紫棋遭傳與金秀賢一同進出飯店。（翻攝自臉書）

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