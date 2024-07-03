擠奶到一半公公突開門闖入！楊皓如1反應被讚爆

楊皓如分享與公婆同住的相處之道。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊皓如直率嗆辣的談話風格深受觀眾喜愛，是許多綜藝節目的寵兒，日前她上節目分享成為好媳婦的心得，提到某次在擠奶時，公公突然闖入房間，她不但沒有生氣，反而檢討自己沒有注意隱私問題，讓全場來賓敬佩不已。

楊皓如某次在餵奶時，公公突然開門闖入。（翻攝自YT）

楊皓如日前上節目《哈囉你有事嗎？》分享與公婆同住的經驗，表示很多人都無法接受公婆隨便開門進來，但自己完全能夠接受這樣的狀況，提到有次跟孩子待在房間，當時小孩一直哭，但親子書上都教不要馬上抱起，所以她只是坐在一旁哄小孩，結果婆婆在門外聽了不忍心，就直接進房把孩子抱走，留下錯愕的她待在房內。

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楊皓如自省，應該要保護好自己的隱私。（翻攝自YT）

不只如此，還有一次是在楊皓如擠奶時，公公為了放摺好的衣服，直接開門闖入房間，兩人頓時都相當尷尬。但她表示這些事情她都能忍受，認為公婆的共處之道在於彼此理解和適應，「很多媳婦會馬上跟老公抱怨、翻臉，但我都沒有，我只有反省我自己」，強調既然同住在一起，就應該保護好自己的隱私，「基本上，如果我不想要別人進來，就應該鎖門。」大氣的態度讓全場來賓敬佩。

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