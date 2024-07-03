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娛樂 最新消息

藍寶石大歌廳演唱會 8月高流經典登台

〔記者蘇福男／高雄報導〕2024藍寶石大歌廳演唱會8月3、4日父親節前夕，將在高雄流行音樂中心（高流）熱鬧登場，2場卡司都不同，歌迷搶票熱烈，門票所剩不多，高流提醒歌迷把握機會。

藍寶石大歌廳演唱會即將開演，近期高流執行長丁度嵐和演出藝人密集跑通告宣傳，丁度嵐表示，今年演出將由綜藝天王胡瓜主持，前兩屆都擔任主持人的邵大倫，雖觀眾反應特別好，但他同時也很能唱，不能只埋沒在主持角色，今年轉換角色演出，將與其他台語新血歌手一起演出，可望帶動台語歌風潮。

藍寶石大歌廳演唱會即將開演，近期高流執行長丁度嵐（右）和演出藝人邵大倫（左）密集跑通告宣傳。（高流提供）

丁度嵐說，演唱會讓更多新一代的台語歌手，在海音館高規格燈光、視訊與音響的專業表演場地演出，吸引長輩走出家裡，回到過往藍寶石的美好時光，台上台下一起傳承，欣賞屬於藍寶石秀場獨具的「亮片、羽毛與live band」，再次體驗舞台上說學逗唱、尺度全開生猛有力的演出。

高流表示，藍寶石大歌廳演唱會8月3、4日兩天在海音館登場，開演倒數1個月歌迷搶票熱烈，2場次卡司都不同，4日場特邀嘉賓洪榮宏加入，與資深歌手李翊君、金曲歌后曹雅雯及金曲入圍歌王林俊逸、實力派年輕歌手蔡佳麟、李子森、杜忻恬等人演出，門票所剩不多，建議歌迷把握機會在全台ibon售票系統購票。

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