（專訪）黃宏軒「康熙變吳尊」媽更興奮！駁假戲真做林映彤：我們是兄弟

〔記者廖俐惠／專訪〕校園愛情電影《我想和你在一起》由林映彤、黃宏軒主演，首次擔任女主角的林映彤壓力不小，一度以為弄傷了對手演員，急得當場大哭，心中累積的煎熬瞬間爆發。黃宏軒則是在拍攝爬牆戲時，褲子太緊「啪」一聲裂開，內褲走光、下體涼涼的，攝影大哥當場大爆笑，這段也被剪入正片中。

林映彤（左）、黃宏軒因合作《我想和你在一起》結緣，戲裡戲外有著好感情。（記者陳逸寬攝）

回顧高中生活，林映彤笑說自己裙子改得很短，還染了紅色頭髮，風格相當標新立異，高冷形象給人一種生人勿近的感覺。

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至於黃宏軒高中時就小有名氣，不但是學校的孩子王、有談戀愛，17歲還登上《康熙來了》校草單元獲封「小吳尊」稱號，他笑說製作單位私訊他的臉書，邀請他參加校草單元，只是媽媽比他更有興趣，而當時的他因為沒有綽號，工作人員才幫他取名「小吳尊」。

林映彤（右）、黃宏軒在電影《我想和你在一起》中，飾演從小一起打鬧長大的好朋友。（星映電影提供）

林映彤（右）、黃宏軒駁斥假戲真做可能，稱兩人比較像好兄弟。（記者陳逸寬攝）

兩人在片中原本是好兄弟，繞了一圈才發現對方是真愛，提到感情觀，黃宏軒認為「沒有一見鍾情，後面就沒辦法日久生情」，理想型是喜歡聰明，一眼看上去就陽光的人，林映彤則是曾經跟朋友變成情人，喜歡積極向上的人。問及兩人是否有機會假戲真做？黃宏軒笑說：「我們有機會當兄弟！」電影5日上映。

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