王齊麟陳詩媛爆低調登記結婚！曾喊話今年完婚「包樂天女孩表演」

〔記者林欣穎／台北報導〕前樂天女孩「十元」陳詩媛去年答應奧運金牌國手王齊麟求婚，如今傳出兩人在雙方親友陪同下，已經完成結婚登記。

陳詩媛（左）、王齊麟爆登記結婚。（資料照）

王齊麟與陳詩媛常在社群上放閃，去年王齊麟求婚成功，今（10）日傳出小倆口已經在內湖戶政事務所完成登記，記者求證其經紀人，對方尚未回應，不過消息傳出後，已經引起許多粉絲討論。

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李洋（左起）祝賀好搭檔王齊麟向女友陳詩媛求婚成功。（翻攝自臉書）

十元去年底接受本報採訪時表示，目前婚期還未確定，希望能在今年完婚，當時好友禾羽和宋宋已經放話表示：「我們一定要當到妳的伴娘！」十元則笑回會幫兩人配帥哥伴郎，十元也透露，婚禮會想包樂天女孩表演，還想要準備一桌是請長年支持她的粉絲們。

十元分享當下被求婚心境，坦言很尷尬，她還爆料以前王齊麟會唱杜德偉的《嫁給我》開玩笑地說要跟自己求婚，沒想到真到了求婚當天，王齊麟唱的竟然是不同首，「他那時候就說『雖然我已經唱給妳聽過了，但我今天還想再唱一次給妳聽』，但我根本沒聽過那首歌！我原本快哭了就又笑出來。」

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