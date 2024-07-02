ScreenX新型態影廳正式登台！超萌小小兵270度包圍超沉浸感

秀泰影城斥資上億元引進韓國ScreenX新型態影廳。（秀泰影城提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣又有全新影廳開幕了！近年來電影產業受大環境影響，整體票房低於預期，台灣電影市場也不列外，但秀泰影城不畏產業低迷、斥資上億元引進韓國ScreenX新型態影廳，期待和台灣影迷一起與世界接軌，歷經半年籌備，繼上週先以《噤界：入侵日》限量發行後，將於明天（7月3日）正式開幕。

ScreenX影廳採用高規格投影技術，將主銀幕延伸成為三面270度全景畫面，將大幅擴大觀眾周邊視野，創造前所未有的包覆感，並同步升級杜比重低音以及環繞音響，將提供消費者有別以往的觀影體驗。

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此次ScreenX影廳在台登場，首波由台北欣欣秀泰、台中文心秀泰、高雄夢時代秀泰打頭陣，大手筆逆勢投資，期待能將觀影人潮重新帶回電影院。其中台中文心秀泰影城更是將ScreenX技術結合4K雷射巨幕，打造高約12米，寬約66米的270度超巨幕全景影廳，將能創造極致震撼的沉浸式觀影體驗，秀泰影城預估這座影城將帶來單影廳3成左右的票房成長。

《神偷奶爸4》為台灣ScreenX影廳的正式開幕電影。（UIP提供）

由於暑假正式到來，電影院成為許多家庭、學生族群暑假聚會的首選，不少強片也會選在這段期間上映，此秀泰影城也特別選擇《神偷奶爸4》作為ScreenX影廳的正式開幕電影，更於今天舉辦盛大的媒體預覽會，並邀請到韓國CJ 4DPLEX集團CEO沈俊範來台見證，在小小兵270度包圍下，感受ScreenX帶來的沉浸感，也讓影迷感受到國內外對於台灣電影產業的重視。

沈俊範表示，即使近年來電影產業面臨很大的衝擊，但CJ 4DPLEX仍致力於提供多樣化的內容來滿足消費者，「秀泰是CJ 4DPLEX非常重要的夥伴，透過ScreenX，將能帶給觀影者完全不同的觀影體驗。」

秀泰集團總經理廖偉銘表示，「ScreenX影廳已經發展多年，目前在全球40多個國家也成為主流特殊影廳，這次很榮幸能與CJ 4DPLEX合作，讓秀泰影城成為全台灣首個引進ScreenX影廳的連鎖影城，帶領全台影迷與世界電影接軌，未來除了會持續上映好萊塢電影外，還會有許多韓國KPOP天團的演唱會電影，相信能為台灣電影市場激盪出更多的能量與花火，也能讓更多的消費者認為在電影院觀影的感受是無法取代的」。

台中文心秀泰影城將ScreenX技術結合4K雷射巨幕，打造高約12米，寬約66米的270度超巨幕全景影廳，創造極致震撼的沉浸式觀影體驗。（秀泰影城提供）

除了上週的《噤界：入侵日》、明天上映的《神偷奶爸4》，今夏陸續還有《龍捲風暴》、《死侍與金鋼狼》、《異形：羅穆盧斯》等好萊塢強檔將陸續上映，更棒的消息是，近年來席捲全球的KPOP，也將透過ScreenX與粉絲們見面，首波登場的即是大勢女團「BLACKPINK」的世界巡演演唱會電影《BLACKPINK WORLD TOUR BORN PINK IN CINEMAS》。

演唱會獨有的聲光效果及舞蹈動作，透過ScreenX的播放更能為粉絲帶來身歷其境的震撼感，270度視野將彷彿置身於演唱會之中，相信會讓不少KPOP粉絲為之瘋狂。

秀泰影城的三座ScreenX影廳將於7月3日起同步在台北欣欣、台中文心、高雄夢時代正式開幕，第4座台中站前預計7月底完工，第二波還會再規劃建置4座影廳，預計從今年底到2025年間陸續開幕，確切時程及系列活動請密切鎖定官方粉絲頁。

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