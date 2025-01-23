連3年人氣女神都來台！起亞虎球迷火大：把啦啦隊當消耗品

李珠珢正式宣布加入Fubon Angels。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕20歲南韓啦啦隊女神李珠珢於昨（22）正式宣布加入Fubon Angels，消息讓台、韓兩地球迷兩樣情，在台發展的韓籍Youtuber「DenQ來了」日前拍攝影片，分享起亞虎球迷的看法，不少人質疑起亞虎根本是在把啦啦隊員當作消耗品。

起亞虎連3年失去人氣啦啦隊員李多慧（左起）、李珠珢、邊荷律，讓韓國球迷全都氣炸。（翻攝自IG）

李珠珢在去年宣布離開韓國職棒起亞虎隊後，動向一直備受關注，如今終於宣布正式加盟富邦悍將，讓台灣球迷都相當興奮。而這也是起亞虎球隊繼2023、2024年接連失去李多慧、邊荷律之後，再次失去1位人氣女神，令不少韓國網友及球迷感到錯愕。

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對此，韓國華僑YouTuber DenQ也特別拍攝一支影片，翻譯了幾則韓國球迷在韓網上的留言，「我最無法理解的是，起亞明明這麼有錢，為什麼不挽留李珠珢呢？她的廣告效果應該很好啊！國內也應該多花點錢吧」、「雖然不想承認，但台灣在這方面確實比韓國先進，從薪水到整體環境都更優越」、「身為起亞虎球迷，感覺像是連續三年失去最受歡迎的啦啦隊員，真的讓人很火大」、「起亞好像只把啦啦隊員當作消耗品一樣」。

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