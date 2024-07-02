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羅巧倫包尿布上工洩「隱疾」 喊話老母：這件事不可恥

《願望》卡司發布會，邱子芯（左起）、羅巧倫、游詩璟、林萱瑜。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫今出席三立新八點檔《願望》記者會，四人組合各司其職，在拍戲現場負責當開心果的是羅巧倫，而林萱瑜新婚不久，剛好又接新戲，眼看老公「Junior」韓宜邦新戲尚未開始，每天出門拍戲都會問：「為何只有我要去上班！」也提到最受不了老公的是，對方都不把東西歸位，而羅巧倫則說自己最受不了男生上廁所亂滴尿，還自曝會用成人型尿布。

《願望》卡司發布會，羅巧倫。（記者胡舜翔攝）

她因為長期拍本土劇，作息大受影響，曾因憋尿導致三度血尿，如今發現了成人尿布的好，再也不會憋尿。她提到血尿之後膀胱變得很敏感，像是喝黑咖啡，5分鐘後就會跑廁所，最嚴重時，一個晚上會起來上7、8次廁所，讓她徹底怕了，現在無論出外景、開長程車都會包成人尿布，也推薦其他演員嘗試：「用了會比較安心。」

《願望》卡司發布會，羅巧倫。（記者胡舜翔攝）

眾人吃驚問她用紙尿布不會尿出來？她笑說：「冷靜用力一下就會出來！」她現在開長途車、拍外景戲都習慣包成人紙尿布，就怕舊疾復發，她大方說：「媽媽一度無法接受這件事，但我覺得不可恥，是滿好的。」

《願望》卡司發布會，游詩璟。（記者胡舜翔攝）

露出螞蟻腰的游詩璟在戲中為了支撐經濟，飾演已婚三年卻不敢懷孕，最後丈夫有了婚外情的悲情婦女。她坦言高中時期也曾和朋友有金錢上的問題，對方以「生活吃緊」為由，前後向她借了10萬，有錢換最新型手機卻不還錢，最後還是向其他朋友借錢來還她，事後還被對方造謠生活不檢點，讓她因此決定放生朋友。

《願望》卡司發布會，邱子芯。（記者胡舜翔攝）

首次演三立八點檔的邱子芯，為了幫父親還債而努力打拚還錢。劇中四人原本是好閨密，卻因利益關係撕破臉，邱子芯認為投緣很重要，自己私下有一群很好的大學閨密，彼此之間完全沒有利益牽扯，目前都沒有被陷害或受傷過。三立八點檔《願望》將在7月10日首播。

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