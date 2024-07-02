「新疆四美」哈妮克孜《曉朝夕》造型絕美 觀眾淪陷：想送她江山

《曉朝夕》哈妮克孜有「新疆四美」、「四千年難得一遇美少女」之稱。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕受封為「新疆四美」的演員哈妮克孜，擁有「四千年難得一遇」的精緻外表，她近期與新生代男神焉栩嘉合作古裝劇《曉朝夕》，飾演刁蠻小公主「月令」，充滿異域風情的妝扮一登場，就讓許多觀眾被美到直言「太令人驚艷了」、「美得好自然」、「我要把江山都給她」。

《曉朝夕》哈妮克孜（右）與焉栩嘉（左）CP感十足。（LINE TV提供）

《曉朝夕》哈妮克孜（左）與焉栩嘉（右）在劇中不斷死而復生。（LINE TV提供）

戲外的哈妮克孜經常被粉絲示愛，稱她為「老婆」，讓她笑稱至今聽到仍會害羞，焉栩嘉更力薦劇中哈妮克孜最令人心動的名場面，就是她首度以「新娘造型」出現的那一幕，坦言：「對於周時予（角色名）來說，就是沒有防備地接受了一個（心臟）爆擊。」

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《曉朝夕》哈妮克孜（左）與焉栩嘉（右）攜手共度難關。 （LINE TV提供）

《曉朝夕》哈妮克孜在劇中飾演刁蠻公主，意外成為替嫁新娘。（LINE TV提供）

《我的盲盒戀人》李子璇生日當天被甩，意外開啟與9男的限時戀情。（LINE TV提供）

劇中，哈妮克孜意外成為「替嫁公主」，與冷面王爺「周時予」（焉栩嘉 飾）分別擁有一塊能合而為一的「神奇玉佩」，因此每次遭人暗算而身亡時，玉佩都會自動啟動時光回溯，讓他們重新活過來，展開一段能不斷「死而復生」的奇妙冒險。

《我的盲盒戀人》李子璇的戀愛對象從當紅明星、霸總、奶狗通通包。（LINE TV提供）

《曉朝夕》哈妮克孜成為「替嫁新娘」後的第一次新娘裝扮，被焉栩嘉評為心動名場面。（LINE TV提供）

光是第一集男女主角就「死了四次」，結尾時還直接跳懸崖落水，被兩人公認是最具挑戰性的一場戲，男主角焉栩嘉浮誇形容「是噩夢！」哈妮克孜則補充說道：「那天我們兩個建立起了一個戰友的情誼，感覺在水下只有我們兩個相依為命。」也因劇情必須在累積經驗中不斷破關，宛如古裝版《開端》，層層進階挑戰的過程，讓劇迷看得相當起勁。

《曉朝夕》哈妮克孜完美駕馭妝造，讓觀眾看到淪陷。（LINE TV提供）

童星出身的焉栩嘉，參演過由林心如、霍建華主演的《傾世皇妃》，蘇有朋執導的懸疑電影《嫌疑人X的獻身》，亦與肖戰同為「X玖少年團」的一員，年僅22歲已累積不少作品，這回主演《曉朝夕》和哈妮克孜組成CP毫無違和感，足智多謀又英勇善戰的王爺形象，也讓他再度圈粉無數。

《曉朝夕》焉栩嘉（左）與哈妮克孜跳崖入水，稱是最具挑戰的一場戲。（LINE TV提供）

《曉朝夕》焉栩嘉童星出身，在劇中飾演冷面王爺。（LINE TV提供）

同樣有奇幻體驗的《我的盲盒戀人》則是滿足觀眾各種戀愛幻想，女主角李子璇在生日當天被渣男男友甩了之後，意外透過「開盲盒」和九位男子展開為期三天的限時戀愛，在這三天內，對方會無條件愛上女主角，但等時間一過，就會瞬間喪失記憶，宛如沒有發生任何事情一般，戀愛對象涵蓋當紅偶像、帥氣霸總、奶狗大學生等，女主角也得在每一次戀愛過程中成長茁壯。

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