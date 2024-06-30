中國山寨周杰倫巡演突喊卡！ 票價看得真粉拳頭硬了

山寨版周杰倫「黑倫」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕號稱「中國第一杰倫」的山寨版周杰倫「黑倫」今年6月展開巡演，幾乎場場爆滿，甚至有一場入場費高達6000元人民幣（約新台幣2.5萬元）。日前「黑倫」宣布7月巡演暫停，有人懷疑是因為爆紅之後讓真正的周杰倫粉絲憤怒，承受極大輿論壓力。

山寨版周杰倫「黑倫」竟然舉辦巡迴演唱會。（翻攝自微博）

「黑倫」在網路上以模仿周杰倫出名，也有許多演唱周杰倫歌曲影片。今年開始黑倫在中國各個酒吧開演唱會，人氣旺旺，甚至還有黑倫與觀眾一起合唱周杰倫歌曲的影片。目前黑倫已經在中國的佛山、蘇州、杭州等城市舉辦了5場巡演；原定7月將在廈門、杭州、武漢場次都突然叫停。有些參加黑倫巡演的觀眾表示，自己是抱著「錯過了周杰倫的巔峰，不能再錯過黑倫的巔峰」才跑去看演唱會，他去的當天黑倫唱了5首周杰倫的歌，現場氣氛也相當不錯。

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網路上還能找到許多黑倫演唱周杰倫歌曲的影片。（翻攝自微博）

周杰倫真正的粉絲對於山寨版這種「侵門踏戶」的做法感到非常憤怒，網路上累積了不少罵聲，黑倫承認周杰倫粉絲的罵聲加上他自己的嗓子不太舒服，讓他決定暫時停止演出。另一方面，律師表示，黑倫演唱周杰倫歌曲，可能侵害詞曲作者權利「周杰倫大部分歌曲，均為其個人作品，因此如果這些歌沒有得到合法授權，很可能構成侵權」；不僅如此，邀請黑倫進行表演的酒吧可能也要承擔部分責任。

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