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金曲35收視出爐！「熱狗失聲」跌出前三 最吸睛表演是她們

吉那與張秀卿合作演出=. （台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮收視率稍早出爐，典禮中最令人看傻眼的，莫過於MC HotDog熱狗在表演時，手上的麥克風突然「失聲」，不過該橋段收視在表演部分僅排名第四，引發網友討論。

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頒獎典禮於電視頻道播出的整體平均收視2.78，有效平均收視2.72，雙雙位居當日全國收視第一，總計新媒體觀看總次數約775萬次，加計電視頻道總收視數，全球觀看人數總計突破千萬次；而截至7月1日止，金曲官方FB、IG也有超過675萬次的觸及總量，WEIBO的話題總量達2.5億，其中草東沒有派對奪下「最佳樂團獎」話題量達1500萬次；告五人以〈又到天黑〉奪下「年度歌曲獎」話題量達1000萬次。

典禮部分平均最高收視為3.36，落在劉清池獲頒「特別貢獻獎」並上台 領獎致詞時；同樣在收視3.36落在高捷、黃奇斌頒發「最佳台語專輯獎」；第三高收視3.35，則是黃妃奪下「最佳台語女歌手獎」上台領獎致詞時。

西卿（左）、劉清池。（台視提供）

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表演節目部分，以吉那、張秀卿的客台雙語表演最吸睛，收視達3.37；次高收視3.27落在日本搖滾天團「生物股長」的表演節目；第三高收視為3.12，落在家家演唱組曲；第四高收視3.08，才是熱狗衰遇「出包」的演出。

星光大道部分，最高點落在壓軸的「楊乃文」星光紅毯受訪時，收視達2.20；次高為黃韻玲帶上兒子在星光紅毯受訪，收視2.08；第三高為黃宣星光紅毯受訪，收視2.03。

今年共有10段精彩表演，金曲官方YouTube（含承辦單位台視所屬頻道）累計前三高點擊數分別為熱狗的表演節目，點擊率為29萬5329；吉那、張秀卿的表演點擊率為5萬2871、洪佩瑜的表演點擊率為4萬4162。

第35屆金曲獎引發不少爭議，從王力宏換人風波、中國歌手放鳥、主持人唱爭議歌曲、巴奈感言消失，到熱狗麥克風失聲等，讓不少觀眾都表示不能接受。而收視率部分今年也是特別慢，直到晚上快8點才公布收視數字，比起往年約慢了將近8個小時。

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