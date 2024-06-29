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娛樂 音樂

金曲35》「布袋戲天后」西卿久違現身！ 讚特別貢獻獎劉清池：音樂注入台灣獨特生命力

劉清池（攝影新聞組攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾製作江蕙《酒後的心聲》、葉啟田《愛拼才會贏》的編曲家劉清池獲金曲35特別貢獻獎，他從「布袋戲歌后」西卿手上拿下獎項，劉清池提到這個獎對他有極深的意義，因為大家耳熟能詳的每一首歌曲，都不是獨自一個人就能完成，他指出歌曲都要經歷許多人的千錘百鍊之下，才打磨成如今的模樣，他說：「我很榮幸能夠代表幕後的音樂工作者領取這個獎。」

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他影響台灣樂壇超過60年，堅持本土、正港台灣味，領取特別貢獻獎，他要特別感謝太太，在他幾十年的音樂工作中，一直支持他，在背後當他最重要的支柱，讓他能專心在工作上，並期許自己的音樂作品，永遠能陪伴台灣人。

劉清池（攝影新聞組攝）

西卿過去以《苦海女神龍》一曲走紅，她難得公開現身，在頒獎前還開玩笑提到自己以前唱過很多很紅的布袋戲歌曲，「都不懂要來報金曲獎，不然搞不好我今天也是金曲獎歌后哦！」接著介紹《苦海女神龍》這首歌就是劉清池編曲。

西卿。（台視提供）

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她提到剛認識劉清池，即深深感受大師的風範，他的自然、率真、親切的態度，以及音樂素養讓她非常佩服，「音樂經過他的巧手編曲，更切合布袋戲的角色個性，像是《苦海女神龍》的人生就在歌曲呈現。」

西卿（左）、劉清池。（台視提供）

她說劉清池從小就學吉他、電子琴，從60年代開啟音樂生涯，至今邁入一甲子，非常多經典台語歌曲經過劉清池的巧手編曲，都為這些音樂注入台灣人獨特的生命力。劉清池在70、80年代，開始錄製暢銷演奏專輯，出版許多以劉清池為名的電子琴音樂，風靡大街小巷，無論餐廳、計程車、卡車司機到處都播放，至今許多廣播電台都在播放這些歌，指出劉清池的音樂為台灣勞工朋友帶來許多安慰，讓台灣有了許多屬於自己風格的台語歌，讓世世代代都能傳唱大街小巷，令人欽佩。

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