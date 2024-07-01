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娛樂 最新消息

無辜高捷！ 參加金曲獎打招呼被支語警察糾正

66歲男星高捷參加金曲獎擔任頒獎人，意外引起討論。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮於6月29日於台北小巨蛋圓滿落幕，當天男星高捷應邀出席擔任頒獎人，沒想到他上台後向觀眾打招呼：「大家晚上好」，卻引起爭議，有網友出征，認為「晚上好」是中國用語，不適合在正式頒獎典禮出現。

66歲的高捷不但是演員，在演藝圈份量也重，因此他參加金曲獎無異是當晚的大量點之一，沒想到他頒獎時上台一句：「大家晚上好」卻被粉絲專頁《政客爽》狂批。原來有網友看金曲獎的時候，在Threads上發文說，最佳台語男歌手頒獎人高捷一上台：「大家晚上好」，頒台語獎項講中國用語。此文引起網友兩極化討論。

有網友認為高捷此舉是向中國輸誠，但也有許多網友認為這種說法太誇張，留言質疑：「難道要說晚安？」、「有那麼嚴重嗎」、「應該說『呷飽未』才正確吧？」、「晚上好都不能說？納說晚上很好吧」！

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