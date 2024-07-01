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娛樂 音樂

時隔四年再出發 范瑋琪中國開唱發文「寸步難行」卻秒刪

范瑋琪沉寂四年後再度出發。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手「范范」范瑋琪近年風波不斷，疫情期間發文飆罵前行政院長「狗官」、觀看盜版東京奧運，丈夫「黑人」陳建州也捲入性騷擾風暴。沉寂4年的范瑋琪，近日選擇從中國踏出復出腳步，她在社群上發文表示「泥濘之中寸步難行，但大家的熱情讓我感動又震撼，期待再來」，彷彿吐露心聲，未料沒過多久，范瑋琪就刪文了。

范瑋琪難掩重回舞台的興奮。（翻攝自IG）

范瑋琪6月1日就前往中國江蘇南通參加拼盤演唱會，當時就被視為復出，那時串場，范瑋琪還哽咽說：「我感覺好像回到家的感覺」。6月29日范瑋琪又到浙江社星參與「越城迪盪音樂節」，演出後她在社群發文，卻秒閃文，後來她又重新發了文，除了分享現場飆唱的照片之外，還寫上：「Enjoying every moment with you.（珍惜與你的每一刻）」。

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