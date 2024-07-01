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娛樂 電視

邱宇辰爆兄弟感情不佳 認了和王子「愛比較、競爭」

潘親御（前排左起）、蕭晴曦、何潔柔、阮柏皓、吳采庭、游珈瑄、林雨葶（後排左起）、安乙蕎、陳妤、方語昕、馬志翔、天心、涂善存、邱宇辰、黃薇渟出席《我們六個》開鏡。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕小三用熱水活活燙死原配後扶正、20年後用電鍋砸死丈夫的真實社會命案，近來被翻拍成電視劇。天心、馬志翔、林雨葶、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎、唐振剛、湯志偉出席大愛新戲《我們六個》開鏡儀式。該劇翻拍自真人真事社會案件，劇講述六個兄弟姊妹，在一樁社會新聞事件曝光後，被迫⾯對過往的家庭陰影，就當一步步揭露他們的童年創傷，六個人還能相互扶持、選擇相信，不被悲劇綁架，在不同領域嶄露頭⾓，活出精彩⼈⽣。

游珈瑄（前排左起）、何潔柔、蕭晴曦、吳采庭、邱宇辰、方語昕、潘親御、湯志偉（第二排左起）、馬志翔、天心、林雨葶、涂善存、阮柏皓、黃薇渟（第三排左起）、安乙蕎、陳妤、唐振剛出席劇《我們六個》開鏡。（大愛電視提供）

黃薇渟飾演老大「林秋伶」，原本以為大姊會是刻板中大姊的姿態，跟原型人物視訊後發現，是一個原本生性浪漫、被父母保護得很好的大姊，卻被迫往前推進到超越年齡到要面對與接受一起社會事件，變成了第二個媽媽「天真浪漫中努力撐起的堅強，特別脆弱，很讓人心疼。」她的個性、聲線都非常中性，兩個人最像的地方就是都愛藝術，因為黃薇渟自己有室內設計的副業。

安乙蕎（左起）、林雨葶、陳妤、方語昕、馬志翔、天心、涂善存、邱宇辰、黃薇渟出席《我們六個》開鏡。（大愛電視提供）

黃薇渟現實生活中是獨生女，唯一的「妹妹」就是家裡養的哈士奇，狗狗過世時也是她第一次在長大後看到爸爸這麼難過，才發現「原來我的爸爸媽媽，都是學著為了我們小孩子而堅強。」她瞬間發現父母年紀大了，「我要開始變成一個大人了。」接下來幾年責任感也變重。

黃薇渟劇中父母感情不睦，她的戀愛經驗也讓她覺得「愛情不靠譜」，尤其現在社會的個人主義特別強烈，她覺得感情這件事「要在自我主義跟群體關係達到很有智慧的平衡，才有辦法。」黃薇渟與陳妤有合作過還算有默契，她邱宇辰有一起上過表演課，像涂善存還有對手戲比較多的方語昕跟安乙蕎，都是第一次合作，要再培養默契。

涂善存飾演老二「林作賢」，他覺得劇中角色跟他自己最大的差異，在於「作賢」在人生中遇到的難關是比起一般人都來的更難以承受，原型人物卻能化一切的不幸成為力量，並且用泰然的態度面對生活，這個心態在表演中要流露多少的拿捏是相對困難的。涂善存小學的時候也經歷了父母的離異，雖然少了一般家庭可能有的平穩，但還好有身邊親戚家人的支持與鼓勵，「對我來說，也許這份巨變是我人生當中更重要的轉機。」

涂善存是家中的獨生子，但因為從小與親戚很熱絡，兩個表姊對甚至可能比親姊還要有重量，「可能不管到幾歲都會是姊姊們心中的小屁孩。」劇中跟其他五個人大部分各自在不同時期都有合作過，讀本遇到彼此就有一定的親近感，不過起初還是會因為真實的交情被逗笑，「好比被宇辰、陳妤、語昕叫哥哥一開始還不太習慣。」但大家會在相處上，盡量貼近劇中六個孩子們的性格與稱謂和彼此相處。

邱宇辰飾演老三「林作逸」，機智靈活、適應力很強、很獨立，有自己的想法，他的個性上很多地方跟原型人物很像。劇中家庭遇到巨變，邱宇辰想到自己是奶奶帶大的，情感很深，奶奶離世對他來說是人生中歷經的一場巨變。家中兩個小孩，他跟哥哥「王子」邱勝翊「小時候的感情很不好，愛比較競爭。」長大後反而彼此是相輔相成。邱宇辰說之前跟涂善存有合作過，彼此滿熟悉，跟安乙蕎在《全明星運動會》有長時間相處，其他人只有在讀本的時候有碰面，「相信開拍之後默契一定會慢慢培養出來的。」

陳妤飾演老四「林宜瑩」，覺得劇本中有寫到的部分，都跟她的個性滿相像的，田調的時候原型人物大姐說老四是一個很懂得自求多福的人，陳妤一聽到就笑說：「很喜歡這句話，完全共感。」

陳妤認為，「生命中巨大的改變大多是發生了好的事情，我好像是這樣的運作邏輯。」陳妤有兩個哥哥，都非常照顧她，至於劇中跟其他五個演員都已經認識，更不用說涂善存，因涂在「全明星運動會」還跟她同隊、黃薇渟則在《女兒大人加個賴》已經當了她半年的姊姊，「我甚至有點慶幸，是第一次不用思考培養默契這件事。」

方語昕飾演老五「林青瑩」，是一位非常有愛，任何事情以和平為主，就算有情緒也還是以大家感受為優先，方語昕說雖然自己平常是佛系主義，但對於一些事情的原則是不可被跨越「一旦越線了，我會正面對決，所以身旁朋友知道我脾氣好，但只要我生氣，那這件事一定很嚴重。」

疫情期間，方語昕爸媽身體都有出些狀況，才意識到他們漸漸老去，這件事對她來說真的衝擊很大，「一直以來，我以為努力賺錢孝敬父母就夠了。」一直以為他們會永遠健健康康，但其實時間流逝，才發現陪伴與回憶真的太少，所以她開始找出平衡點，希望一切的愛與行動都還來得及。

方語昕是家中最小的，上面有兩位姊姊，小時候有一段辛苦時期「我們三姐妹都明白需要各自努力不成為家中負擔。」隨著時間推進，也不知道從哪個時刻，她變成家中的主事者，家人遇見任何事情都會問她，家裡有重大事件需要決定也是問她，這就是家人的牽絆與信任。她談到讀本時，有一場是六人聚一起，瞬間大家很有默契拋開拘謹，台詞丟接順暢與自然很多，「還有定妝那天，薇渟直接跟兄弟姊妹邀請加入群組，我心裡默默想著，『嗯！果然是大姐。』」

安乙蕎飾演老六「郭品秀」，是六個孩子中唯一從母姓的老么，覺得角色跟自己某部分很像「都是家裡最小的，沒有選擇的權利，很多事情只能接受。」接拍《我們六個》安乙蕎感覺跟劇中真實的人物比起來都不算什麼，還算是個幸福的孩子，「我也經常選擇用正向的方式去面對人生，逆來順受，欣然接受事實。」然後再尋找解決方案，努力去改變。

安乙蕎的姊姊大她快7歲，小時候她大多是跟屁蟲，很黏姊姊，但那時候姊覺得我很煩，不過長大懂事之後，跟姊姊感情一直很好，默契也很好。跟劇中兩位哥哥有合作過，算是相當熟悉「我們在演員見面及讀本的時候，大家就非常有想法，也很投入角色，過程中都像是真的兄弟姊妹在開玩笑。」安乙蕎認為應該會是一次很棒的合作，「很期待一起工作的日子。」

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