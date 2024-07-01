天心為戲蹦出6兒女！ 恐怖小三介入婚姻：驚心動魄的創傷

馬志翔（左）在《我們六個》與天心搭檔演夫妻。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕小三用熱水活活燙死原配後扶正、20年後用電鍋砸死丈夫的真實社會命案，近來被翻拍成電視劇，天心、馬志翔、林雨葶、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎、唐振剛、湯志偉出席大愛新戲《我們六個》開鏡儀式。天心飾演視障者，透露接拍有3原因，劇本吸引、再次與導演王傳宗合作，第三個原因則是馬志翔，「馬哥啊！這麼多年來一直碰不到，一聽到就接，就是他了，很興奮。」

安乙蕎（左起）、林雨葶、陳妤、方語昕、馬志翔、天心、涂善存、邱宇辰、黃薇渟出席《我們六個》開鏡。（大愛電視提供）

天心劇中飾演六個孩子的母親「郭富美」，她跟幾個兄弟姊妹的原型人物碰面進行田調，聽著他們說著親身經歷「這『驚心動魄』的創傷，那種傷痛是成長的軌跡，但似乎也是療癒和放下的過程。」天心汲取到許多該如何詮釋這個角色的靈感，相較在律政職人劇《最佳利益》強勢律師的表演，《我們六個》看到的天心會是「溫柔的果斷」。

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林雨葶（左起）在《我們六個》飾演第三者，破壞馬志翔、天心婚姻，最後演變成一起社會案件。（大愛電視提供）

天心挑戰演出視障，她試著蒙眼走路、拿東西，讓身心重新認識身障者平常的不便，藉此讓肢體與生活細節的呈現能夠更到位。劇組特別安排視障老師手把手教學，其中印象最深刻的是有一次視障老師說：「不要以為我看不見，你們在幹嘛我清清楚楚。」在教學的當下同時也說出了劇中的台詞，讓她直喊：「感到不可思議。」

馬志翔飾演父親「林達生」，他說因為劇情是真實事件，所以在詮釋角色時會有些慎重，杜撰的戲劇會繞著邏輯打轉，接拍《我們六個》在「戲劇表現」上，如何呈現戲劇張力與包裝，會是他的功課，因為社會真實事件用戲劇的方式演繹「在寫實與創作的比例上很難拿捏，但畢竟還是戲劇，表演時必須得跟導演充分溝通。」

馬志翔劇中是一位做了很多不好的事情導致家庭破裂的父親，如何讓他所飾演「林達生」討喜，是一大功課。馬志翔說：「有借鏡自己的父親。」他的父親很早就過世，對父親的印象就是永遠都是笑臉對著他，帶給他溫暖，也問過原型人物的孩子們，對父親還是有愛，所以馬志翔有找到一個角度出發，那就是「愛」，「一切都是由愛生恨，反之，恨越多愛也越深」。談到與天心是第一次合作，馬志翔覺得，「她是一個很厲害的演員，對自己的角色、對故事都非，常的有想法，應該可以跟天心姐一起在過程當中去享受。」

林雨葶飾演「黃秋鳳」，繼《親愛壞蛋》後，再次詮釋破壞家庭的角色，讓六個孩子在很短的時間內，失去了母親、家庭，甚至失去了父親的陪伴護佑。他們的家庭，因此瓦解。林雨葶說，接拍《我們六個》已經結婚生孩子，讓她對「家庭」的認知感覺更不同了，面對破壞家庭時「真的是非常的不好，怎麼可以這麼自私，只顧追求自己的愛。」有更多的情感面可以去思考。

她看了許多《我們六個》真實案件的新聞，覺得建立她背後的故事和性格是最難的。林雨葶說，看完劇本時「覺得這個角色也太瘋了！我想是成為我演員生涯的轉捩點。」因為她滴酒不沾，要飾演一個酗酒成癮的人，更覺得挑戰，也是身為演員最令人興奮的事。「黃秋鳳」這個角色她覺得最難的地方，是她有太多不同時期的樣貌和轉變，要很清楚的將她的皺折設定好「希望我能將這個為了愛情瘋魔的女人好好傳達出來」。

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