《塑膠花》拍攝突停機15分鐘 吳慷仁、李沐出現「歧見」

〔記者陳慧玲／台北報導〕公路愛情影集《塑膠花》由吳慷仁、李沐、葉全真、大鶴主演，編導鄭雅之到POP Radio接受《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，談到拍攝過程中曾停機15分鐘和演員溝通，因為李沐有些想法和她所建構的角色人設相悖離，最後吳慷仁也提出意見幫忙溝通。

吳慷仁（左）和李沐在《塑膠花》有很多對手戲。（抓馬文化提供）

導演談到，李沐認為愛在最高點時，自己就是自由的；對此吳怡霈也點頭認同，更直言「愛和自由應該是完全並行，人可以愛自己，同時愛對方」。

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不過這和導演對李沐在戲中的個性設定不同，因此需要停機溝通，吳慷仁也來關切，他談到：「等你被拍到一些照片時，就知道不能愛得那麼自由」，這讓鄭雅之抓到機會，連忙再次解說角色特質，終於讓李沐理解並順利拍攝。

導演鄭雅之（右）上電台接受主持人吳怡霈訪問，談拍戲點滴。（POP Radio提供）

葉全真在《塑膠花》中飾演李沐的貴婦媽媽，鄭雅之談到初次和葉全真見面握手時發現她的手幾乎沒有贅肉，深感對方非常自律，與片中的媽媽形象不謀而合，但私下卻非常幽默，反差很大！

鄭雅之還談到，《塑膠花》在後期製作與殺青時隔一年，邀請葉全真回來配音時，對方仍舊在錄音室哭到不行，非常敬業。

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