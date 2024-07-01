晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《塑膠花》拍攝突停機15分鐘 吳慷仁、李沐出現「歧見」

〔記者陳慧玲／台北報導〕公路愛情影集《塑膠花》由吳慷仁、李沐、葉全真、大鶴主演，編導鄭雅之到POP Radio接受《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，談到拍攝過程中曾停機15分鐘和演員溝通，因為李沐有些想法和她所建構的角色人設相悖離，最後吳慷仁也提出意見幫忙溝通。

吳慷仁（左）和李沐在《塑膠花》有很多對手戲。（抓馬文化提供）

導演談到，李沐認為愛在最高點時，自己就是自由的；對此吳怡霈也點頭認同，更直言「愛和自由應該是完全並行，人可以愛自己，同時愛對方」。

不過這和導演對李沐在戲中的個性設定不同，因此需要停機溝通，吳慷仁也來關切，他談到：「等你被拍到一些照片時，就知道不能愛得那麼自由」，這讓鄭雅之抓到機會，連忙再次解說角色特質，終於讓李沐理解並順利拍攝。

導演鄭雅之（右）上電台接受主持人吳怡霈訪問，談拍戲點滴。（POP Radio提供）

葉全真在《塑膠花》中飾演李沐的貴婦媽媽，鄭雅之談到初次和葉全真見面握手時發現她的手幾乎沒有贅肉，深感對方非常自律，與片中的媽媽形象不謀而合，但私下卻非常幽默，反差很大！

鄭雅之還談到，《塑膠花》在後期製作與殺青時隔一年，邀請葉全真回來配音時，對方仍舊在錄音室哭到不行，非常敬業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中