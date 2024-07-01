和李運慶爆發夫妻爭執 洪詩「一打一」育女超崩潰

洪詩當新手媽媽4個月，身材恢復快速。（嬰兒與母親雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩1月喜迎女兒「哺哺」，晉升新手媽媽4個月，談及第二胎計畫，她直言想再生，「我比較希望是一個男寶。」然而長輩完全沒有給壓力，而是她自己覺得一子一女剛剛好，「只不過現階段新手父母的生活，還累人的，但也不能拖太晚，時間不等人呀！」

洪詩當新手媽媽4個月，身材恢復快速。（嬰兒與母親雜誌提供）

洪詩認為就算再忙再累，也要有夫妻的對話時間，產後到現在，她和李運慶曾因女兒有過一次不愉快，「老公覺得哺哺在我身上都很容易被哄睡，也比較安穩。而他在哄睡哺哺時，則要花比較長的時間，讓他覺得沮喪。」當時她建議李運慶，可以試試看這樣、那樣做，卻讓李運慶有被糾正的感覺，「後來就真的是講開，我才知道原來他是這樣想。」夫妻生活，尤其在有了小孩後，儘管生活會更忙碌，但一定找出對話的時間。

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洪詩當新手媽媽4個月，身材恢復快速。（嬰兒與母親雜誌提供）

洪詩笑說，好友勇兔每天都會問：「今天在做什麼？」她都說回：「就是一樣的SOP，還能幹嘛！餵奶、換尿布、陪玩、哄睡。」偶爾還會有一些「新狀況」，像是炸屎炸到衣服上，或是吐奶好多次，「就是不斷地重複動作跟發現新狀況，然後也就越來越上手了。」

洪詩當新手媽媽4個月，身材恢復快速。（嬰兒與母親雜誌提供）

因為身邊有不少媽媽朋友有育兒經驗，所以洪詩有很多顧問，有問題的時候打個電話就能找到建議或方法，這也是洪詩育兒生活比較順手的原因之一，然而，還是有一次讓她超崩潰，那次是她第一次「一打一」，當時李運慶要去外地拍戲3天，她得在家獨自照顧女兒，「我本來以為我應該滿了解哺哺，自己一人也沒問題。」沒料到，拍著拍著就應該要睡著的哺哺，卻突然爆哭了起來，心慌意亂之下，她根本摸不著頭緒到底發生什麼事，「奶喝了、尿布也換了啊？」偏偏洪詩一個人照顧的時候，哺哺就不照著平日的劇本走。

洪詩當新手媽媽4個月，身材恢復快速。（嬰兒與母親雜誌提供）

洪詩認為，育兒的每個階段都是邊做邊學，每一回合都是新的挑戰和成長的機會，剛開始的磨合期痛苦難免，但慢慢地就會抓到一個平衡，給彼此一點時間，寶寶和父母都能越來越適應。

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